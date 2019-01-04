【非洲豬瘟】金門海灘現染病死豬　蔡英文趕赴金門視察

台灣離島金門海邊上月底發現死豬，農委會昨（3日）公布檢驗結果，證實於死豬體內驗出非洲豬瘟病毒，且病毒基因片段與中國大陸分離病毒株相似度達100%。農委會研判豬隻是由金門對海的福建泉州晉江市沿海一帶漂來。 台灣總統蔡英文今天（4日）早上啟程前往金門，視察非洲豬瘟及相關防疫措施。而台灣行政院長賴清德則於上午10點召開中央跨部會應變會議因應。

金門海灘上月底發現的死亡豬隻，驗出感染非洲豬瘟病毒。（金門岸巡總隊）

蔡英文昨晚亦在Facebook表示，她日前在國安首長會議指示，要動員政府整體能量，用最嚴肅的態度來進行防疫工作，「身為國家領導人，面對內外艱難的環境，『責任』永遠比『連任』更重要。」

蔡英文提及「連任」，是因為親綠派4名大佬聯名寫信「逼宮」，要求她放棄連任。她說，自己一直在傾聽各方意見，也深刻反省執政的不足，「顧民生、護民主、守主權」是她執政的目標跟軸心。

位於福建沿海的台灣離島金門，上月31日發現豬隻陳屍海灘。台防檢局當時從外觀研判豬隻並未感染非洲豬瘟病毒，但周四（3日）出爐的檢驗結果顯示感染，台農委會隨後研判豬隻是由大陸漂來，方向來自福建泉州的晉江市沿海一帶。

非洲豬瘟疫情在大陸蔓延多日，目前已有23個省市自治區淪陷，從南到北皆有疫情傳出，目前尚未傳出疫情的地區僅剩新疆、寧夏、甘肅、廣西、海南、山東、河北與西藏等8省市，距離台灣較近的福建莆田市則是在11月8日出現疫情；不過由於泉州市目前並未通報疫情，不排除當地瞞報疫情的可能性。

（綜合報道）