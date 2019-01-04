【習近平對台講話】新黨王炳忠撰文支持　陸網友：台灣省長候選人

中共總書記習近平在《告台灣同胞書》40周年紀念會上發表兩岸統一進程5點主張。提出要探索「一國兩制的台灣方案」，激起輿論熱議。 台灣新黨發言人王炳忠周五（4日）在大陸傳媒《觀察者網》發表5千字長文，公開支持習近平的講話，並明言「統一離我們並不遙遠，不會是一代又一代拖延下去，就在你我有生之年，我們都將會看見」。大陸網友留言盛讚：未來的台灣省長候選人。

習近平在講話中提出要探索「一國兩制的台灣方案」。（新華社）

該文章題為《我王炳忠，堂堂正正的中國人》。王炳忠先是提到習近平的講話引起不少台灣民眾的討論，包括猜測將來會是「和統」還是「武統」，「台灣民眾開始討論『和統』或『武統』，其實就是開始『談統』」。王炳忠認為，此實是大陸方面一早該做的事，即明白告訴台灣人「談統」的重要，統一是不能回避的問題。

王炳忠指，習近平在講話中展現「過去沒有過的統一決心」，「講明白談判統一的重要，台灣人也才知道，不能當作『統一』問題不存在，也才會產生對一國兩制『台灣方案』的討論」。

王炳忠又認為，如果大陸長期不積極直接對台灣人民說明主張，「結果放任台灣表面『不統不獨』，實則『務實台獨』，事態已嚴重到侵蝕中國的領土主權完整」。王炳忠直言如此一來台灣就會陷入惡性循環，想得到政權者絕口不提統一，對大陸方面則聲稱先要當選，「等選上後只要能忽悠得過，大陸也就『與之交流』，紅利全落入這群政客、買辦集團，黑鍋由大陸來背」，所造成的結果就是長久沒人談「統」，自然也不會形成「談統民意」，「那何不幹脆接受『台獨』？」。

王炳忠希望在「九合一」選舉後掌權的國民黨，以及主張「兩岸一家親」的無黨派柯文哲能協助快速化解危機，「國民黨擔起責任，提出以統一為目標的和平發展機制」、「（柯文哲）他不會主動引導民意談統，但會很『務實』地把許多真相揭穿，尤其是塞在國民黨和統派嘴裏絕對會被說『賣台』的話，在他口中就自然得到不少『豁免』」。

王炳忠在文章最後直言，「我仍要從心底吶喊：『盡最大力量促進以和平方式完成國家統一的正義事業，畢一生之力投身統一後的建設工作！』，又稱「我王炳忠，生於1987年兩岸冰融新時代的台灣人，兩岸統一的青年政治工作者，誓做頂天立地的男子漢，堂堂正正的中國人！」

王炳忠多次到訪大陸，更曾獲習近平等大陸領導人接見。（中央社）

文章獲得大陸網友肯定，許多網友在下方留言：「未來台灣省長儲備人才」、「支持你成為未來台灣省長」、「堅持下去，今後必成國家棟樑之才」。不過也有網友指出，從政至少要有20年實質經驗，王炳忠還要多努力。

據資料顯示，王炳忠是台灣統派政黨新黨的發言人兼該黨青年委員會召集人。王炳忠最先是在2014年的「太陽花學運」期間支持服貿而備受注目，此後就積極參與兩岸交流。王炳忠多次到訪大陸，更曾獲習近平等大陸領導人接見，惟在去年涉及「陸生共諜案」被調查，目前涉嫌違反國安法正被台北地檢署起訴，同時被限制出境。

（觀察者網）