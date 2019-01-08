810位台灣女醫師集資買廣告：全力支持蔡英文，捍衛民主台灣

中國國家主席習近平日前在《告台灣同胞書》40週年之際，對台喊話，除重申「國家統一」外，首度提出探索「兩制台灣方案」。不過，台灣總統蔡英文對此則回應稱，台灣絕不會接受一國兩制，讓蔡網路聲量由黑翻紅。 為表達支持蔡英文，台灣民間團體「女醫守護民主台灣」近期集資買下台媒《自由時報》、《蘋果日報》等報紙頭版刊登廣告，宣揚捍衛民主台灣，支持蔡英文總統的理念。

810位女醫師連署挺蔡英文。（翻攝女醫守護民主台灣臉書）

今（8）日，在台媒報紙頭版可看見一大篇幅粉紅色為底的廣告，刊登一則署名全台各地810位女醫師的廣告，表態支持蔡英文，並簡短寫著「捍衛民主台灣，支持蔡英文總統」。

據了解，聯名集資買下報紙頭版廣告的是台灣民團──「女醫守護民主台灣」，她們在臉書（Facebook）進一步表達支持蔡英文的理念，她們提到這則廣告是「這是一群理念相同的女性共同發聲。我們堅信台灣的民主價值及主權，值得所有生活在這片土地上的人去關心及守護。」

同時，「女醫守護民主台灣」指出，穿梭於職場與家庭的她們，關心台灣的主權、民主自由及人權，最大的願望就是讓家人們穩定生活，然而「然而，近期的動盪與假新聞充斥，漸漸成為我們的隱憂。對岸領導人近日發言，與對豬瘟疫情的隱匿，讓我們深感威脅，更對於盤旋不去的併吞陰影坐立難安。」

「女醫守護民主台灣」認為，民主是世界潮流與普世價值，台灣願意與國際接軌，共同守護民主的價值及尊嚴，對於蔡總統日前對台灣主權堅定而明確的發言，「真切地表達了我們的心聲」，因此決定齊心協力表達大家共同的立場。

不少台灣網友看到大為感動，紛紛讚：「臺灣精神」、「用堅強而溫柔的力量捍衛民主」、「怎麼拿著報紙看的時候有點想哭」、「設計很美很漂亮！謝謝妳們」、「謝謝團結的女醫們天佑台灣民主」。