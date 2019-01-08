【習五點】韓國瑜：如沒有九二共識　兩岸互動會變得迷亂

習近平日前發表對台講話，再三強調兩岸和平統一，表示會探索「兩制」台灣方案。台灣總統蔡英文則回應「不可能接受一國兩制」、「不要再講九二共識」。 針對有關言論，高雄市長韓國瑜今天（8日）再發表意見，稱如果失去「九二共識」，兩岸互動基礎會變得迷亂、兩岸的發展會變成不可測知，他主張的「貨出得去、人進得來」也會馬上遇到困難。

習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上，指出「和平統一、一國兩制」是實現國家統一的最佳方式。（資料圖片／路透社）

韓國瑜今日出席市政會議後接受傳媒訪問，再就兩岸關係發表意見。他表示，「九二共識」是兩岸互動一個很重要的「定海神針」，如果失去這個兩岸互動基礎會變得很迷亂，一旦失去了這個未來兩岸的發展會變成不可測知；尤其對「中華民國」未來的走向引以為憂。

韓國瑜又說，不想講太多政治的事情，盼中央政府用大格局的角度來看；他身為一個主張「貨出得去、人進得來」的市長，從高雄市的發展來看，如果沒有「九二共識」可以依附或堅定的信念，高雄市要怎麼發展，經濟發展馬上會遇到困難，那是他的憂慮。

曾稱「不要懷疑共產黨收復台灣的決心」

韓國瑜早前也曾就「九二共識」發表意見。他當時指出，「不要懷疑共產黨收復台灣的決心，也不要懷疑台灣人民追求民主自由的決心」，強調兩岸關係對人民來說是生死大事，要謹慎處理。

韓國瑜又強調，「九二共識」是國民黨在兩岸關係發展上非常重要的軸線，「這個軸線是在一中各表這四個字，我們就是中華民國，對岸是中華人民共和國」，所以國民黨的立場非常清楚，就是接受「九二共識」。他認為，「九二共識」是兩岸交流非常重要的「定海神針」，拋棄「九二共識」將會令兩岸陷入不可測的變數。