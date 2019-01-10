台網紅「貴婦奈奈」吸金2.5億潛逃　全家入境加拿大提難民申請

台灣知名網紅「貴婦奈奈」（本名蘇陳端）及丈夫黃博健等5人，早前因涉嫌非法吸金新台幣10億元（折合2.55億港元）而被當局通緝。他們上周六（5日）從美國抵達加拿大，入境時一度被邊檢攔下，但他們當即提出難民申請，最後成功入境。 據悉，台灣移民署早前已將貴婦奈奈被通緝一事告知加拿大邊境服務局，但礙於台加雙方沒有司法互助協議，無法採取更積極行動，台灣官方為此深感無奈。

貴婦奈奈及丈夫黃博健。（網上圖片）

貴婦奈奈和丈夫黃博健設立的杏立博全醫美診所，去年11月底突傳倒閉，兩人捲款潛逃出境後就下落不明，而黃博健之父、診所院長黃立雄亦離台失聯。由於他們涉嫌非法吸金，台北地檢署依涉嫌欺詐罪對3人發布通緝令。

台灣駐加代表處的官員表示，貴婦奈奈一家人在加拿大有很多往來關係。丈夫黃博健年少時曾在加拿大求學、取得永久居民身份，現在雖已逾期，但並未失效；黃博健之父黃立雄也曾有永久居民身份，但已於2017年正式放棄。黃博健的姐姐住在溫哥華，是加拿大公民。

台加無司法互助​ 追緝逃犯受阻

目前暫未知貴婦奈奈夫婦是以何種理由向加拿大提出難民申請，但分析指加拿大對於難民申請案很少不受理，而一經受理就耗時至少一兩年。貴婦奈奈一家此行應是有備而來，顯然有高人指點，應會以「不斷提出難民申請上訴」的作法，長期滯留加國。

據悉，台灣長期以來一直設法與加拿大建立司法互助合作關係，要求與加國洽簽司法互助協議，但加方反應冷淡。台加雙方缺乏司法互助合作，加上加拿大廣納難民的寬鬆政策，已形成罪犯潛逃漏洞。

利用加拿大難民政策長期留滯加國的案例，以中國大陸商人、前遠華集團董事長賴昌星最為知名。賴昌星是中國大陸走私通緝犯，在加拿大溫哥華逗留10年內數次申請難民，惟經加拿大司法審核均未通過。賴昌星於2011年遭遣返北京，被判無期徒刑。有傳言說他已於去年9月死於獄中，但大陸官方則予否認。

（中央社）