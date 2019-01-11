台行政院長賴清德宣布內閣總辭　引神鵰金句：江湖相逢再杯酒言歡

台灣行政院長賴清德今日（11日）召開臨時院會，宣布內閣總辭，又與閣員逐一握手致意。 他又引用《神鵰俠侶》金句「他日江湖相逢，再當杯酒言歡」，又指時間已到，是負政治責任的時候，以體現民主政治的最高價值。

台灣行政院院長賴清德宣布內閣總辭。（中央社）

賴：我們有失去 當然也有收穫

賴清德致辭時表示，民進黨自去年「九合一」選舉敗選後，即使蔡英文宣布辭去黨主席但仍難息眾怒，因此身為行政院長的他責無旁貸，需要為敗選負責。不過他幾經思考下認為民進黨即使敗選亦不能敗不成軍，所以當時接受蔡英文慰留，完成行政院一早排定的多項重要議程。直至昨日立法院通過政府預算案後，他認為時間已到，也是負政治責任的時候，以體現民主政治的最高價值，遂帶領內閣總辭，並希望後續政府能更戰戰競競，回應民眾期待。

賴清德憶述，自己在前年9月8日堅定北上接任行政院長，當時便勉勵團隊同仁，行政院將是一支做實事的團隊，近500個日子以來，召開無數次重要會議解民瘼，積極推動國家發展。他又形容，行政院團隊過去曾走遍全台22個縣市，並與地方執政團隊座談，聽取前瞻基礎建設與長照2.0情況，了解所遭遇到的困難。

賴清德強調：「我們有失去，當然也有收穫」，又指執政團隊共同播下的種子，也許無法在任內看到開花結果，但有許多已經含苞待放，假以時日，國人可以看到努力成果，即便他與內閣團隊經歷許多苦難，但仍無怨無悔，未曾退卻。

賴清德最後更引用金庸武俠小說《神鵰俠侶》楊過之語，「今番良晤，豪興不淺，他日江湖相逢，再當杯酒言歡。咱們就此別過。」賴清德說：「我們在此相遇，也在此分手，有緣的話，會在壯大台灣的路上再度相逢，天佑台灣！」

賴清德日前在台灣立法院臨時院會三讀通過今年度的中央政府總預算後，已預告內閣總辭的消息。（中央社）

曾自比為中繼投手

賴清德昨日（10日）在台灣立法院臨時院會三讀通過今年度的中央政府總預算後，已預告今日內閣總辭的消息。賴清德當時稱：「預算已經通過，時間也已經到了」，宣布會在周五召開臨時院會進行內閣總辭，並靜待蔡英文宣布新任閣揆，接任行政院工作。在被問到事前是否有知會蔡英文，並獲對方同意，賴清德則表明「是的」。而蔡英文昨晚亦主動回應稱：「對於（賴）這個決定，我感到非常不捨」，但會尊重賴清德的決定。

自民進黨在去年的「九合一」選舉中大敗後，賴清德已曾透過社交媒體宣布辭任行政院長，為敗選負責，但當時遭到台灣總統蔡英文的挽留下才繼續留任，但就表示「時間一到就會離開」，顯示賴清德本身去意已決。而他後來亦發表過「有上車就會有下車，時候一到，就會對外宣布」等言論，並指自己當初進入中央，就認定自己是中繼投手，下任投手屬於總教練的權責，從來都不是投手之間在交代。