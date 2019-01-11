蔡英文宣布蘇貞昌接任台行政院長　盼完成後續改革

台灣行政院長賴清德今天（11日）上午召開臨時院會，宣布內閣總辭。台灣總統蔡英文隨後召開記者會，宣布新任行政院院長由蘇貞昌接任。

蘇貞昌曾在陳水扁執政時期擔任過行政院長，在今年競選新北市長落敗。（中央社）

蔡英文上午11點在總統府召開記者會，她先感謝賴清德在過去執政期間，完成了很多重要的建設和改革。接著，她宣布由前行政院長蘇貞昌接任行政院長一職。

蔡英文表示，蘇貞昌有3個強項，完全符合這個階段台灣的需要，包括經驗、魄力、執行力。她認為，此刻的台灣，需要一位有經驗、有魄力的行政院長，以他的執行力來完成後續改革以及國家發展的工程。

賴清德接著致詞表示，對於「九合一」選舉的落敗，作為最高行政首長的他難辭其咎。他感謝蔡英文找到最理想的接續人選，亦感謝蘇貞昌院長願意勇敢承擔。他形容自己是棒球賽場上的「中繼選手」，而蘇貞昌院長是「終結者」，他相信在賽局結束時，「我們一定能得到人民的支持」。

新任行政院長蘇貞昌最後發言，他表示「這是艱鉅的時刻，這也是沉重的擔子」，感謝蔡英文給他機會、信任和支持，他會帶著團隊開始捲起袖子、回應民意、接上地氣，希望團隊在蔡英文領導下繼續前任院長所作的努力，繼續前進。