被批習馬會沒提一中各表　馬英九反駁：看着習近平說　他靜靜的聽

陸委會早前批評台灣前總統馬英九當年在「習馬會」上，未有向大陸國家主席習近平提及「一中各表」、「中華民國」。 馬英九昨日（11日）接受電台專訪時表示，自己在「習馬會」上確實有向習近平提到「中華民國憲法」與「一中各表」，並指自己當時「仔細的看着他（習近平），他很靜靜的聽」。

馬英九被陸委會質疑當年在「習馬會」上，未有向習近平提及「一中各表」、「中華民國」等字眼。（資料圖片）

反駁陸委會質疑

馬英九昨日在專訪時表示，當年與習近平在新加坡舉行正式會談時，曾清楚告訴習近平指：「習先生，1992年我們達成一中各表的共識，我們不會表到兩個中國、一中一台或者台灣獨立，因為這些都不是我們中華民國憲法所可以允許的。」

馬英九表示當時他在會後的記者會上亦覆述過一遍，回台後立法院並要求陸委會主委夏立言到內政委員會報告，夏立言也把馬英九和習近平正式會談，談話內容的逐字稿送到立法院。馬英九形容這是公開的事實，故無法理解為何只有台灣總統蔡英文和陸委會不知道。

馬英九在電台訪問上反駁陸委會的質疑。（中央社）

馬：對一中各表 習當時並無反對表情

馬英九憶述當年提及「一中各表」和「中華民國」時的情況：「我在說這些話的時候，習近平就坐在我對面大概一公尺多一點的位置」，「我仔細地看着他，他很靜靜的聽，並沒有任何反對和不安的表情」。

對於當初當面向習近平說這些說話的原因，馬英九指他非常了解大陸最擔心台灣會把1992年兩岸白紙黑字達成的共識，也就是「一中各表」的共識扭曲，大陸最怕台灣會「一中亂表」，所以才會當着習近平的面把這些話說清楚。

據早前報道，由於馬英九早前曾表示：「（九二共識）本來就是原來我們國家的政策，蔡總統上任後不承認九二共識，造成我們跟大陸的關係一再惡化。」陸委會周三（9日）即發表書面回應指，馬英九當年在「習馬會」的公開場合上向北京講出「一中」，卻沒有提到「各表」，也沒有說出「一中」就是中華民國，形容「如此反覆、表裡不一，如何能代表是國家政策主張呢？」

（聯合新聞網/中央社）