【非洲豬瘟】台灣金門豬隻檢驗正常　縣政府替豬農爭取解禁

去年底在台灣金門縣金沙鎮田埔海岸發現一頭海漂死豬被測出含有非洲豬瘟病毒核酸，農委會隨即宣布暫停金門豬隻及其產品輸台14天，因為金門豬隻的相關檢驗都正常，金門縣政府昨在非洲豬瘟的中央應變中心會議中，爭取地區產品解禁，卻未獲中央同意，金門縣府今天表達強烈抗議，認為台灣中央政府應審慎思維重新考量金門的產業生存，盡速解除金門豬肉及其產品銷往台灣限制措施，避免傷害金門。

金門縣政府表示，金門並非非洲豬瘟疫區，更無任何疫情發生，台灣中央政府斷然強硬暫停金門縣豬隻及其產品輸台14天，已違比例原則，無限上綱，民眾及旅客不敢貿然登門消費買購地區肉類特產。隨著後續金門豬隻抽檢都正常，是否應該要提早解禁。

金門縣府表達強烈抗議，強調中央毫不考量地區的產業經濟命脈，以及消費者心理，只要稍有不慎消費者即可能面臨龐大罰款，直接放棄購買地區特產，加上安檢人員逐包、逐項檢查相關特產，都徒增民眾消費困擾。

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餵飼料成本大增 豬農考慮改離牧

豬瘟疫情兵臨城下，台灣雲林縣政府昨公告縣內全面禁止廚餘養豬「高溫蒸煮也不行」，台灣動植物防疫所會同縣環保局今到虎尾地區養豬場稽查，受檢的曾姓業者說，日前就已配合縣府將廚餘改為飼料，但成本增加了近7成。

此外，台南市方面，市府輔導廚餘養豬戶轉型使用飼料或退場，經初步調查，73戶廚餘養豬場中，有46戶有意願，將協助盡早完成，降低感染風險。

防疫所及環保局昨天稽查雲林縣內7間養豬業者，已有6廠改為飼料養豬。防疫所指出，目前手上名單因離牧與豬隻補助等因素，每天不斷更新，數量還會持續增加。

曾姓業者表示，日前就已配合政策改為飼料養豬，若真有豬瘟在台爆發，業者比政府還擔心，但他認為，縣府應該做好配套，自己出外蒐集廚餘跟飼料養豬相較之下，成本增加近7成，目前已有在考慮離牧，放棄飼養。

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