【非洲豬瘟】攜豬肉罰5萬共44例皆陸客　台農委會：已非宣導問題

非洲豬瘟疫情嚴重，台農委會也祭出重罰，只要違規攜帶豬肉或含豬肉產品入境，首次就重罰新台幣20萬元（下同．約合5萬港元）。 據台媒《新頭殼》報道，農委會副主委黃金城周日（6日）召開非洲豬瘟最新疫情與因應記者會，指出從2018年12月18日新罰款規定執行後，至今為止攜帶豬肉遭裁罰共有44件，全部都是大陸旅客，更直言「這已經不是宣導問題」。

台灣嚴控非洲豬瘟，禁止各類豬肉製品攜帶入境，違者最高處新台幣100萬元罰款。（中央社）

農委會副主委黃金城表示，目前中國大陸被檢出的頻率已是非常密集，且來自不同省份，亦代表非洲豬瘟的疫情在中國大陸是全面性且密集的。他指出，在這樣的狀況下，中國大陸肉品是絕對不能進入台灣，從20萬罰款執行至今，被罰20萬共44件，全部都是中國大陸旅客。

黃金城認為，這已經不是宣導問題，並舉例12月18日新規執行前，越南旅客、配偶亦會攜帶，但宣導後他們都知道不再帶，然而中國大陸遊客及配偶還是會違規攜肉入境。至於是否有旅客已繳清20萬元罰款，黃金城表示，會有1個月的繳款期，而查獲第1件違規事件是在19號，所以要等到19號後才能確定是否繳清。

台籍旅客亦曾遭罰20萬

農委會代理主委陳吉仲則表示，現階段降低中國大陸違規攜肉入境其實「操之對方」，但在入境時，防檢單位一樣會做好宣導及多道入境手續。陳吉仲亦再次強調，希望各個國家可以做好聯防；他並呼籲中國大陸做好管控及宣導，共同防範非洲豬瘟。

不過翻查此前報道，自新罰款規定執行以來，有台灣籍旅客攜帶雞仔餅、美國籍旅客攜帶含豬肉腸泡麵入境台灣，都遭罰20萬元。研判這次農委會所說的44例罰款皆為純肉，並不包含攜帶其他含豬肉產品遭罰的案例。

此外，台灣關務署高雄關今天（8日）表示，金門海關昨日檢獲大陸籍徐姓旅客攜帶400克香腸入境，成為金門地區首次遭裁罰20萬元的案例。

（新頭殼）