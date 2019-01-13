蘇貞昌內閣名單出爐：首要防範非洲豬瘟　兩岸事務主要官員留任

中央社報道，候任行政院秘書長李孟諺今日（1月13日）宣布新內閣名單，多數閣員留任，至於新上任閣員則包括副院長陳其邁、秘書長李孟諺、政委龔明鑫、交通部長林佳龍、農委會主委陳吉仲、環保署長張子敬和教育部長潘文忠。 就台灣總統權限所及的外交、國防與兩岸人事方面，外交部長吳釗燮、國防部長嚴德發、陸委會主委陳明通、退輔會主委邱國正、僑委會委員長吳新興等主要官員都留任。

蘇貞昌曾在陳水扁執政時期擔任過行政院長，在今年競選新北市長落敗。（中央社）

台灣行政院長賴清德為九合一敗選負責，率內閣於11日總辭，總統蔡英文隨即宣布由前行政院長蘇貞昌接手組閣，新內閣明天（14日）將交接上任。李孟諺強調，上任首要兩項工作分別為非洲豬瘟防疫，以及因應2019年國際經濟情勢，提升推動台灣經濟發展。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）則指，準行政院長蘇貞昌這次組閣，核心理念是要立刻上手、能接地氣、強化溝通，且拔擢中生代，組成「會做事，接地氣」的內閣。

文化部及教育部任命受矚目

報道指，蘇貞昌希望藉由幾位具政務或民意代表經驗的中生代閣員幫忙，讓施政方向更「接地氣」，因此指示各部會加強溝通，透過社交媒體與民眾溝通，讓政策更貼近民心，政策推動過程更加順利。

就各部長任命中，以文化部及教育部最受矚目，其中文化部長鄭麗君在蘇貞昌三度懇談後，決定留任。此前台灣藝文界曾發起聯署呼籲「部長不要走」。

科技部長陳良基原定要接任教育部長，後來又留任科技部，改由前教育部長潘文忠再度接任此職。去年因台大校長遴選爭議，潘文忠辭任並聲明希望藉此讓所有政治操作就此停止。