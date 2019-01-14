為2020台灣總統大選佈局？柯文哲三月中訪美　7天走訪4城市

2020台灣總統大選布局展開，不僅藍綠近來動作頻頻，被外界認為也是下任總統熱門人選之一的台北市長柯文哲，近來悄悄成立「國際政經戰情室」，工作內容除要分析國內外情勢，三月訪美行程更是戰情室的實兵操作處女秀。

對此，柯文哲表示，身為台北市長，也要監看國際局勢、中國大陸局勢、國內經濟走向等，所以在北市府11樓就設了一個專門算是一種會報的機構，本來就要知道外面的局勢。據了解，戰情室主要有3人，分別是北市府副發言人陳冠廷、北市府秘書處主任研究員李縉穎、陳建璋等人。

陳冠廷表示，其實沒有實質上的戰情室，只是幕僚團隊都會整理不同局處的重要資訊會整給市長，包含國際、內政情勢等，讓市長掌握，包含所有國際重要情勢都會蒐集，像是東亞各國情勢，特別是日、韓等理念相近、地理位置接近，政經情勢和我們緊密接觸的國家。不過外界解讀戰情室就是為了2020佈局，陳冠廷說，身為首都市長，本來就必須要和各國駐地、外交單位、商業單位有非常緊密的交流，這是他的工作內容之一。

台北市長柯文哲（圖）陪同台北市立委補選候選人陳思宇騎單車掃街拜票。（聯合新聞網提供）

陳冠廷還說，行政院也有相關輿情、國際情勢的周報、日報，包含總統府也有，這都不是新的事情，但必須持續去做。陳冠廷強調，六都，特別是重要的都市首長都必須要有國際觀，中央部會也都會有相關幕僚做同樣的事情，如果沒有，更應該要好好促成，好讓首長可以和國際接軌。

此外，據透露，柯文哲訪美已確定在三月中，行程以美東為主，總計七天，除訪華府，還包括東岸大城紐約、波士頓、亞特蘭大等地，主要拜訪當地生計、新創產業，也會和當地留學生、僑界進行交流，另外也不排除可能會在華盛頓安排演說。陳冠廷強調，這次訪問美國，重視的是實質產業交流，包括生計、新創、學界等交流，這才是我們重視的，不是比規格，而是比內容。

對於在華盛頓發表演說，柯文哲直言，客隨主便，目前還在安排行程。至於演講內容是否會超出城市外交範疇？柯文哲笑說「我還沒講你怎麼知道」。

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