【肉圓家暴案】揭「肉圓父」曾大談愛的真諦　網民揶揄：愛是加辣

台灣新北市蘆洲區一名父親因為兒子買的肉圓沒有加辣，暴怒將兒子掌摑在地，媽媽為了救兒也被勒頸毒打，施暴影片流出後點燃眾怒，網友執行「鄉民的正義」。而有網友在《批踢踢實業坊》翻出肉圓父的臉書，發現他大談「愛就是心+受」，而肉圓父的伯父也稱「沒看過肉圓父喝酒」，對比他當日的行為顯得十分諷刺。

為了讓民眾解散，蘆洲警分局副分局長吳恆隆收下直播主現場炒的「炒辣椒」。（聯合新聞網提供）

有網友在社群上發文，他表示：「這位肉圓哥實在不適合跟人家談愛，不如談談為何肉圓一定要加辣」，並發出一張肉圓父的臉書自介圖片，上面直稱：

愛就是心加受，用心感受對方付出的愛，也不是一昧的要求對方付出，雙方必須同時做到，出自「揚語錄」。

網民搜出「肉圓父」FB自我介紹。（PTT截圖）

而根據台灣《東森新聞》報導，這名肉圓父42歲在家裡的塑膠袋工廠上班，過去沒有犯罪前科，他的伯父表示，他其實是個個性善良的小孩，「他很乖平時也沒有喝酒，沒看到他喝酒阿」，對於肉圓父的行為感到震驚，而他的鄰居也曾表示「真是知人知面不知心阿」。

而網友看了肉圓父的自我介紹紛紛留言，「只是很納悶，幹嘛為了加辣的事情說謊」、「愛是付出；愛是等待；愛是加辣」、「這是一種堅持」；不過，也有網友對於私刑正義感到不滿，「這社會有病的是一堆人助紂為虐，還自認正義」、「雖然暴力能解決有問題的人，但此風不可長阿」。

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