台南兩歲女童被生母虐打致死　生父：後悔沒把妳留在身邊

台南一名不到兩歲的女童昨日（15日）遭17歲的生母虐打致死，事件激起當地強烈的民憤。而生父在得悉事件後也指：「真的後悔沒把妳留在身邊，讓你受盡委屈，孩子對不起。」

生父在得悉事件後表示：「真的後悔沒把妳留在身邊，讓你受盡委屈，孩子對不起。」（網上圖片）

綜合台媒報道，涉嫌虐兒的生母自去年9月與女童生父離婚，女童就一直由她撫養。據生父友人透露，先前曾聽聞女兒遭到虐打，但由於生父沒有監護權，難以介入，直至昨晚間接獲醫院通知，才得知女兒疑遭虐打致死。

生父得知孩子死訊後，今日（16日）凌晨則在facebook發文，「親愛的，妳乖乖的去當小天使，請原諒爸爸沒好好照顧妳，爸爸一定幫你討回來，真的後悔沒把妳留在身邊，讓妳受盡委屈。孩子對不起，爸爸對不起妳，妳乖乖跟菩薩去修行，下輩子再來當我的小孩，爸爸愛妳。」

而女童祖母亦在facebook痛斥 ：「我把孫子交給妳，妳怎麼顧的？一條命就這樣不見，妳最好給我們一個交代，我會讓全台南知道妳一個親母跟表姐男朋友有多惡劣。」

而女童外婆受訪時亦表示，女童生父國中畢業後就沒再繼續升學，以打零工為生，兩年前與16歲的女兒登記結婚後，她曾要求女婿每個月拿出1萬元新台幣的扶養費用，但女婿卻拿不出來，女兒婚姻維持了1年多，便以離婚作收，沒想到現在會發生這種事。當外婆拿出外孫女生前的影片，更泣不成聲的說：「我們棠棠很可愛」。影片中可以看到，女童白白嫩嫩的身影，正跟在大人身邊玩耍，還不時調皮的拉扯大人的頭髮，模樣相當可愛。

有親友也在facebook上傳與女童生母的對話截圖，女童生母當時表示：「有媽媽為甚麼不能給媽媽顧，要給保姆？現在保姆也很多虐待的，做媽媽的怎樣不擔心」，語畢，還附上一張哭臉的貼圖。但其言論與如今情況對照，讓親友氣憤地表示：「你自己就是把小孩虐待死的人，憑甚麼當初要搶小孩？要人家把小孩給妳的時候說的那麼好聽？妳根本不配說這種話，越看越憤怒。」