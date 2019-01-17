避談日本會否在陸武統時協防台灣　日防衛相：望兩岸問題和平解決

日本防衛大臣岩屋毅16日在美國華盛頓表示，希望台海兩岸的關係能透過和平的決議、討論及行動解決，而日本與美國一樣，支持兩岸間任何的和平行動。不過，當被問及日本是否會否在大陸「武統」時協防台灣，他並未明確回應。

岩屋毅表示，日本對於台海兩岸關係，希望未來是以和平決議、和平討論及和平行動解決，而日本與美國一樣，支持兩岸間任何的和平行動。（資料圖片）

日本去年底推出新版國防整備方針「防衛計畫大綱」，岩屋毅在接任防衛大臣後，首度訪問華盛頓，16日上午在智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）向美國各方闡述日本在最新國防計畫中的重要概念「多次元統合防衛力」。

他指出，日本關切中國大陸以「片面、強迫」的手段企圖改變現狀，並實現自身許多不符現有國際秩序的主張，在東海及南海不斷以不透明的方式擴張軍力，也引起日本及國際社會的嚴重關切。

支持兩岸間任何的和平行動

有台灣傳媒記者詢問，日本強化與理念相近的國際夥伴合作，在「自由與開放的印太」中，是否包括台灣，又問如果大陸武力攻台，日本是否會協防。

對此，岩屋毅先指這是個「相當棘手的問題」，稱台灣當然包括在印太區域中，而確保印太區域海、空航行與飛越的自由及區域安全，不只是台灣、對在這一海島鏈及區域中的國家來說，都很關注重視。不過，他並未明確表示日本是否會協防台灣，強調日本對於台海兩岸關係，希望未來是以和平決議、和平討論及和平行動解決，而日本與美國一樣，支持兩岸間任何的和平行動。