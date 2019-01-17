陸指多家外企錯標台灣　台總統府：公然破壞兩岸良性發展

大陸官方近日發布報告指出，世界500強的外資企業中有66間「錯誤標識」台灣，53間「錯誤標識」香港。主編該報告的中國社科院專家支振鋒建議，應依法對這些企業嚴厲處置。 台灣總統府今天（17日）就此回應指，這是對兩岸關係良性發展的公然破壞，國際社會應正視陸方相關的失控行為。台灣外交部亦發出聲明，譴責大陸施壓跨國企業更改對台標識，籲請相關國家抗拒大陸的「蠻橫要求」。

中國民航總局去年4月就發出通知，要求44家境外的航空公司修改官網上對台灣的表述方式。（資料圖片）

大陸官方近期出版《中國網絡法治發展報告（2018）》，內容主要提及「一些外資企業違反我國法律，並在官網錯誤標識我國領土」，呼籲相關企業做出更改，否則將依法處置。報告列舉的違規外企包括NIKE、蘋果、西門子等。

台灣總統府今天（17日）表示，大陸的做法對兩岸關係良性發展是一種公然破壞；並訴諸國際社會正視，共同協力於減少、遏止這類行為的擴散，以維護自由民主的價值跟國際社會的安全與穩定。

台灣外交部亦發出聲明，譴責中國大陸施壓跨國企業更改對台標識，籲請相關國家抗拒中國大陸的「蠻橫要求」。內容提到，這是繼去年要求各國航空公司及跨國企業於網站上更改台灣稱謂後的再次施壓，並要求陸方「懸崖勒馬」，不要「傷害台灣人民的情感及兩岸關係的良性發展」。

事實上，中國民航總局早在去年4月就發出通知，要求44家境外的航空公司修改官網上對台灣的表述方式。此前，國際知名酒店萬豪集團，曾在發給中國會員的信件中將台灣標識為國家，亦遭到上海市黃浦區市場監管局立案調查，且應用程式被勒令關閉一周。

（綜合報道）