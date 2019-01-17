台行政院長蘇貞昌：虐童事件「人神共憤、天地不容」

台灣近期頻傳家暴及虐兒事件，台灣行政院長蘇貞昌今日（17日）在其上任後首場院會上，以「人神共憤」譴責虐童者，並表示孩子的傷亡天地不容。 他還表示，家暴虐童案頻傳，他對此深感慚愧。

台灣行政院長蘇貞昌主持他上任後首場行政院會。（中央社）

台灣近日發生多宗家暴及虐兒案件，包括新北蘆洲的林姓男子本月12日因不滿肉圓未加辣而對妻兒家暴，而台南本月15日一名不滿兩歲的女童被生母虐打致死。台灣衛福部今日上午（17日）在行政院會提出臨時動議，向行政院長蘇貞昌報告「近日多宗重大兒虐事件策進作為」。

蘇貞昌在會上除發表上述言論外，並表示台灣已經進入高度文明，對這種事情絕不容忍。他指出：「一個國家是不是讓人尊敬，一個縣市是不是讓人喜歡，不在於有多少顆飛彈，也不在於地方有多少漂亮煙火，而是看文明、社會是多麼和善。」

蘇貞昌又指，虐童案的發生暝示社會的安全防護網仍有缺漏，並請相關單位再檢討及負起責任。對於有民眾欲對虐兒疑犯動私刑，蘇貞昌亦呼籲台灣已是法治文明社會，透過網路聚集以暴制暴的現象不好，與其這樣，並指：「不如事前熱心一點，多一分雞婆、多一分關心，孩子就少一分傷亡，多一分幸福。希望以後報告的是孩子的幸福跟快樂，而不是這種讓人心痛的案子」。

蘇貞昌同時拜託地方政府，針對第一線執行上的缺漏，請地方首長能重視，因為重視的程度與做的完美的程度成正比；法制面方面，他說行政院去年9月已送出刑法修正案，拜託立法院趕快定案。

（中央社）