台母疑虐死兩歲女　曾嘲人不懂教子　稱不應請保母因會虐兒

台南市2歲女童驚爆遭虐死，有人指控孩童遺體千瘡百孔，被人用「不求人」等工具施暴，有人在Facebook上血淚控訴女童母親當時承諾會給孫女好的生活，更有親友透露，有人對女嬰施暴；女童母親Facebook湧入大批留言，質疑為何對自己的孩子那麼狠，認為孩子只是打翻奶瓶，就把小孩打死，會是她一輩子的陰影及痛。

【慎入】台南兩歲女童疑遭親母虐打致死案相關圖片↓↓↓

+ 2

台南有兩歲女童疑遭母親虐死，有人在Facebook上血淚控訴女童母親當時承諾會給女兒好的生活，更有親友透露，有人對女嬰施暴，為人母親並無阻止，還跟著拿香煙將女嬰稚嫩的皮膚燙出開口、甚至用手、工具將她頭顱、全身打出大面積瘀傷；要讓全台南知道他們的行徑多惡劣。

女童母親似乎認為自己的管教很有一套，曾在Facebook上質疑過他人教養方式，「俗話說一樣米養百種人，妳能長大成人真的浪費米難怪妳小孩會長得像……」，更曾提醒他人，「有媽媽為什麼不能給媽媽顧，要給保母！」認為保母很多會虐待孩子，做母親的相當擔憂，如今顯得格外諷刺。

網友湧入大批留言，認為做母親的不愛孩子就算了，何必還要把小孩傷害至死，不養還可以把她丟包在兒福局，為什麼要造孽。認為看到小朋友在醫院的照片，真的很狠心，質問為何痛下毒手。

有關對話及留言（點圖放大）↓↓↓

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】