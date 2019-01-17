【台南虐兒】生母等四人被收容收押　警「調虎離山」繞開聚集民眾

台灣新聞
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台南女嬰遭虐致死案震驚全台，涉案的17歲生母、其表姊、表姊夫及男友人等最終於今日凌晨（17日）分別被裁定收容或收押。

民眾群情洶湧　院警「調虎離山」

台南一名年僅1歲7個月大的女嬰周二晚（15日）疑遭親人虐死，17歲未成年的薛姓生母、生母的26歲薛姓表姐及28歲何姓表姐夫、28歲李姓男友人等4人其後被逮。警方昨天上午依殺人罪嫌把4人移送台南地檢署。經台南地檢署訊後，警方昨晚6時將生母移送少年法庭處理，其他3人遭南檢聲押禁見。

少年法庭昨晚裁定收容薛姓生母。至於涉案的表姐、表姐夫及李男友人等3名疑犯的羈押庭，則要到昨晚10時才召開。台南地方法院今天凌晨1時以這3人嫌疑重大，有湮滅證據及勾串犯人之虞，裁定收押，但未禁見。

事後不少民眾紛紛聚集在地檢署側門外，等待疑犯被囚車載出時上前救訓他們，近百名警力在現場戒備。不過台南檢院警則採「調虎離山」之計，表面上增派警力戒備，實際上在台南地院裁定收押後，暗中將3名疑犯送到台南看守所，聚集的民眾對此毫不知情。

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被虐女嬰當初出生時與母親的合影。（網上圖片）

女嬰父母為國中「師兄妹」

據警方調查指，女嬰的親生父母為同一所國中的學長和學妹，並於前年7月生下女兒，兩人其後於去年初奉子成婚，女嬰生母去年初登記結婚時亦僅得16歲。兩夫婦婚後常常吵架，婚姻僅維持到去年9月就結束，當時生母取得女嬰監護權。

女嬰慘遭虐死後，雙方親屬互指對方不是，當中女嬰外婆指出，生父是工人，對家庭沒有責任感，連每個月一萬元新台幣生活費也付不出。女嬰祖母則在facebook發文大罵生母 :「我把孫子交給妳，妳他媽怎麼顧的，一條命就這樣不見，妳最好給我們一個交代」。祖母又在親人的facebook留言，淚訴孫女慘況:「全身上下沒有一個地方是好的」、「連指甲全部都一樣」。

（中央社/聯合新聞網）

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