台灣再爆虐童案！　9歲男童遭繼父毆打、雙眼睜不開

近期，台灣陸續發生了「肉圓家暴」、「女嬰遭虐死」等案件，餘波未平，今（17）日又爆出虐童案！台灣苗栗9歲賴姓男童疑因在學校偷喝同學羊奶，回家後遭繼父打得鼻青臉腫。 目前，當地政府已接獲通報，暫時安置男童。

台灣9歲男童被毆打雙眼青腫，爭不開。（翻攝 「黑色豪門企業」臉書）

今日，台灣臉書社團「黑色豪門企業」有篇文章指出，苗栗縣有一男童被打得鼻青眼腫，雙眼腫到幾乎睜不開，還註明「苗栗發生虐童事件，計程車司機載到看不下去」，內容提到男童生父已經去世，「阿公、阿婆說，孩子被繼父打成這樣的」。

對此，苗栗政府也證實，15日有接獲通報這起不當管教案件，就讀國小4年級的賴姓男童，疑似14日在學校偷喝同學訂的羊奶，回家後又有說謊的情況，遭到母親和繼父處罰、毆打。

苗栗政府也表示，賴童傷勢除臉上有明顯瘀青外，背後還有籐條鞭打的傷痕，雖然小朋友表明「自己有不乖」，但家長行為已經逾越合理管教範圍，因此由社工介入，15日當天就把男童帶往寄養家庭暫時安置。

據悉，男童親生父親往生後，母親帶著他改嫁已約6、7年，和繼父生下2名子女，前兩年也曾因孩子有些行為偏差，母親處罰過當，由學校通報高風險家庭，社工給予關懷。

但「這次情況太嚴重」，苗栗社工人員心疼的說，「目前，政府考量必須協助賴童申請保護令，並由社工帶著賴童前往派出所報案，已確報他後續安全，同時不排除約談賴童繼父和母親，進行親子教育課程，確認修正管教方式後，才讓賴童回家。」