蘇貞昌內閣搶當網紅玩直播　柯文哲：「他」當網紅，只會更慘……

台灣行政院長蘇貞昌於本月14日上任後，即展現「衝衝衝」（編按：蘇貞昌著名政治口號）內閣行政風格。 不論是就職首日立即到桃園機場視察邊境防疫作為，還是與總統蔡英文午餐會報吃滷肉飯，就連回應時事議題皆透過影片表述，宛如現下最流行的「網紅」。

台灣新任副行政院長陳其邁、交通部部長林佳龍近期持續經營網絡平台。（翻攝網絡）

台行政院長蘇貞昌今（18）日受訪表示，時代在變，政府也要與時俱進，「網絡直播」只是一個政府對人民負責的方式，最重要的是內容要好，讓人民認同。

蘇貞昌上任後多次以網絡直播方式讓大眾即時了解內閣工作情形，部份學者認為雖然讚數有增加，卻未能讓政策真正落實民意感到憂心。

不過，蘇貞昌認為，網絡平台「只是載具、通訊工具，向人民報告的方式」，蘇貞昌說，最重要還是內容，還是心態，心態上要負責、要向人民報告，同時也是希望快而有效，重要不在於網紅，而是在於態度改變、方法的精進，「最重要是內容做的好讓人民誇讚」。

如何看待「網紅內閣化」一事？柯文哲回應，溝通是對的，但不一定透過社群媒體就是好的溝通。（資料圖片）

對此，具有極高網絡聲量的台北市長柯文哲今受訪時有表示，溝通雖然是好事，但「有些人就是不適合當網紅，若叫『他』當網紅，只會更慘。」

現場台媒追問，「他」指的是誰？柯文哲則直言，「我去行政院看，我看沒有幾個適合的。」媒體再問道蘇貞昌適合當網紅嗎？柯文哲僅笑回：「網紅喔......哈哈哈哈哈哈。」

此外，面對台灣「內閣網紅化」，就有台灣議員李明賢開第一槍，重砲抨擊「內閣網紅化」，更將砲口對準迫切解決的重大民生議題，質疑：「春節塞車、小吃漲價、豬瘟恐慌，這三大危機如何解決呢？」

蔡英文日前到西門町直播，遇到許多外國遊客爭相拍照。（翻攝網絡）

李明賢認為，蔡英文及其政府根本搞錯重點。「直播」是溝通的工具之一，卻絕非民怨的唯一解方。各項影響全台百姓的重大危機，懸宕至今無解；年節將至，眼前的車潮紓解沒人關心，總統倒忙著當網紅，閣員也以「網紅內閣」自許。

就連台灣網民也不放過蔡英文首次的直播，紛紛吐槽：「作秀」、「2020成全你」、「不是都吃高級料理和配紅酒的嗎？離開拒馬又是要演給誰看呀？」、「哇塞！把國家搞得不像是個國家！還有時間去逛街吃美食？我真的服了妳！」難怪李明賢批判一出，就引發網友共鳴：「搞這些沒營養的事情，真的是夠了」、「一個星期三件幼兒受害不理，還有心情閒晃玩樂，網紅是如此治國的嗎！無同理心！」

（綜合報道）