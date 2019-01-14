台灣行政院舉行交接典禮　新閣揆蘇貞昌：挽起袖子撩下去

台灣行政院今日（14日）舉行聯合交接典禮，接任閣揆的蘇貞昌感謝前行政院長賴清德的奉獻，同時表示，現在只能「挽起袖子、撩下去」，做出成績、讓人民有感才是王道。

台灣總統蔡英文（左）14日在總統府主持「新任行政院長、 副院長及政務首長等人員宣誓典禮」，並擔任監誓人。（中央社）

台灣行政院今日舉行聯合交接典禮，由台灣副總統陳建仁監交。蘇貞昌接下行政院長印信後表示，內心戒慎恐懼，只有當過院長的人才知道印信有多沉重，感謝前行政院長賴清德過去一年多的奉獻與施政擘劃，又說他基於責任政治選擇離開，雖然萬般不捨，只有尊重。

蘇貞昌指出，現在他不能再空言，只有「挽起袖子、接地氣、讓人民有感」才是王道。他說：「現在我已經不能再徒託空言，或者只有在自己理想的環境中做事，我知道現在就是捲起袖子、撩下去。同時我也要拜託同仁，一定要在既有的基礎上，接地氣、做努力，只有成績才是一切。」

蘇貞昌強調，基於對國家和人民的責任，以及對土地的熱愛，所以扛起重責大任，他不能讓一輩子的努力落空，他也感謝閣員願意與他共組團隊。

蘇貞昌率領新內閣成員宣誓就職。（中央社）

第二度出任台灣閣揆

公開資料顯示，蘇貞昌現年71歲，歷任立法委員、屏東縣長、台北縣長、總統府秘書長等職，也曾代表民進黨競選副總統、台北市長及新北市長。

這次是蘇貞昌第二度出任台灣行政院院長。2006年1月，台灣前總統陳水扁任命他出任閣揆，蘇貞昌此後任職至2007年5月12日率領內閣總辭。值得一提的是，蘇貞昌首次出任閣揆時，蔡英文是行政院副院長，如今身份則對調，昔日副手變成「上司」。