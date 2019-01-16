蘇貞昌簽「發展計劃」將斥64億發展尖端技術：從太空守護台灣

他在影片中表示，「政府守護台灣、守護人民，不只是要接地氣，還要能上太空。」

台灣行政院長蘇貞昌周二（15日）發表一段影片，公布他上任後簽署的第一份公文，是核定第三期的「太空科技發展計劃」，為期10年，預計投入新台幣251億元（約合63.9億港元）。

從太空守護台灣

台灣中央社15日報道，行政院長蘇貞昌正式上任後表示，上任後簽的第一份公文，是核定第三期的「太空科技發展計劃」，為期10年，預計投入新台幣251億元。蘇貞昌說，希望這個計劃能達到「尖端技術養成」、「太空人才培育」以及「太空產業擴散效益」3大目標。從太空守護台灣，保衛國人生命財產安全。

蘇貞昌最後還用「政策白話文」標籤，說明「太空科技發展計劃」，就是要投入發展尖端太空科技，用來自主預測氣象、維護國土安全、嚴格環境監控、提升救災勘災能力，以後才能更有效地面對各種天災，也可以協助把水土保持、監測環境污染做得更好。

據台灣聯合新聞報道，第三期的「太空科技發展計劃」預估發射10顆衛星，包括6顆「高解析度光學遙測衛星」、2顆「超高解析度光學遙測衛星」與2顆「合成孔徑雷達衛星」。

太空科技發展計劃 台灣網友有讚有彈

「光速閣揆，你也太衝了吧！才上任 2 天衝到太空去了！」

「蘇貞昌院長有遠見太棒了，衝衝衝！」

「讚！蘇院長，真的很年輕，很有活力，很有效率，加油！」

「民進黨空心菜2016不是一直在玩『太空』技術？除了讓人民感受痛苦，其他都是空空如也。」

「花這麼多錢，值得嗎？這些資料又不是買不到，需要投入這麼多資源嗎？」