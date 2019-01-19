稱台記者為「蔡英文密使」　大公報、文匯報據報被禁入台採訪3年

香港《大公報》周三（16日）以頭版刊登「蔡密使見『學動』授『獨計』」的報道，指3名香港「學生動源」成員入台與蔡英文的「密使」會面，但台媒《自由時報》事後反駁，「密使」為該報的資深黨政記者。 據台媒《三立新聞網》報道，有台方官員指涉事的《大公報》及《文匯報》已有前科，在事件水落石出前，未來3年內將不允許這兩家媒體入台採訪。

台灣媒體自由時報發文反駁《大公報》報道，指《大公報》偷拍畫面中指稱的「密使」，實是《自由時報》政治中心副主任、資深黨政記者蘇永耀。（《自由時報》網頁截圖）

該官員指出，《大公報》、《文匯報》先前也曾以類似手法，抹黑入台參加中研院活動的「佔中發起人戴耀廷」。因此在本案調查水落石出前，台灣政府在3年內不會准許這兩家媒體入台採訪。

台灣法務部調查局國家安全維護處副處長游澄鏵昨日（18日）亦表示，針對香港人士入台活動的狀況，調查局會按照國安團隊分工，持續深入了解可疑的跡證。游澄鏵也指，在工作上，調查局一直是把境外敵對勢力，列為第一個工作重點，對於境外敵對勢力的人士入台從事活動，調查局一直都在加強部署與蒐證。

陸委會港澳蒙藏處副處長張張昨日亦指，陸委會強力譴責此種違反新聞專業倫理、涉及侵害人身安全之行為，總統府已指示相關單位調查，陸委會將配合，若香港《大公報》媒體有不法行為，一定嚴懲。

張張指出，如果未依照申請駐點採訪，就是從事與許可目的不符的活動，已入境者將撤銷、廢止其許可，並且註銷出境許可證，下次申請得不允許可，不許可期間為1至3年。