【非洲豬瘟】馬祖無人島海漂死豬驗出病毒　台農委會：來自大陸

台灣周四（17日）在靠近大陸福建沿海的馬祖列島無人島「東莒犀牛嶼」發現1隻死豬。經送農委會檢驗，今日（19日）驗出非洲豬瘟病毒。 農委會指出，這座無人島上沒有豬場，且縣政府此前已在該島進行徹底消毒，依病毒毒株相似度和地理位置研判，該豬隻應是自大陸漂流過來。

在馬祖無人島「東莒犀牛嶼」上發現的死豬驗出非洲豬瘟病毒，防疫人員將其就地焚燒。（台灣 非洲豬瘟中央災害應變中心）

台灣的非洲豬瘟中央災害應變中心表示，連江縣（馬祖）無人島「東莒犀牛嶼」岸際發現1隻漂流上岸的死亡豬隻，經縣政府產業發展處派員採樣，送農委會家畜衞生試驗所檢驗，今日檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，基因片段與中國大陸分離病毒株相似度達100%。

農委會指出，該島並無養豬場，且縣政府此前已在該島進行徹底消毒，另依地理位置研判，該頭豬隻應自大陸漂流過來。應變中心則補充指，在採集檢驗樣本後，豬隻屍體被立即就地焚燒掩埋，而連江縣豬隻亦無異常死亡情形，將持續由獸醫師密切注意轄區豬場動態。

另外，金門去年12月亦發現海漂死豬，並於1月3日驗出非洲豬瘟病毒。台農委會當時宣布禁止金門豬隻和豬肉製品輸往台灣本島和其他離島2周，是項禁令已在周四（17日）解除。

（綜合報道）