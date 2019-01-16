【非洲豬瘟】買到大陸肉腸點算？　台媒建議煮食　遭罰20萬新台幣

非洲豬瘟疫情在大陸爆發以來，台灣政府一直嚴防死守，阻絕外來肉品進入台灣，同時加大防疫宣傳力度。 不過亦有媒體在豬瘟議題上報道「出錯」，例如東森電視台教導民眾在買到大陸豬肉腸時應「煮熟食用或丟棄」，與當局說法「應煮熟後以一般廢棄物處理」不一致，遭罰款20萬元新台幣（折合5萬港元）。

台灣主管傳播機構的國家通訊傳播委員會（NCC）針對電視報道不實資訊進行處罰。（聯合報）

台灣主管傳播機構的國家通訊傳播委員會（NCC），今天（16日）針對近期電視媒體報道的不實訊息罰款。其中，最受民眾關注的東森電視報道「網傳淘寶消費送豬肉腸 建議煮熟食用或丟棄」，以及中天電視報道「陳其邁回防大旗美 邱議瑩大家麥離開」等新聞，涉及妨害公共秩序、違反事實查證等，各罰新台幣20萬元。

NCC表示，東森新聞台在2018年12月13日播出「網傳淘寶消費送豬肉腸 建議煮熟食用或丟棄」新聞，但防疫局是建議「煮熟後以一般廢棄物處理」。報道內容未正確傳達防疫資訊，恐造成豬瘟防疫漏洞，形成公共秩序的危害，因此決議裁處罰款。

NCC指出，這是廣電三法自2016年修正以來的首次罰款，廣電三法修正後提供了新聞等媒體相關事實查證義務及罰則。

事實上，大陸非洲豬瘟疫情爆發以後，台灣網絡就多次傳出，有民眾在大陸淘寶網購買各類貨品後，收到的包裹內皆獲贈豬肉腸，質疑是大陸有組織地對台灣發動「生化攻擊」。大陸國台辦則回應這類傳言指，這是台灣政客蓄意炒作，向大陸「甩鍋」。

（台灣經濟日報）