【非洲豬瘟】男子大陸涉犯案偷渡返台　揭發同行者私帶肉製品

台灣目前全民防堵非洲豬瘟，海關嚴查旅客攜帶的行李。不過，一名剛從大陸偷渡返台的46歲李姓男子曝料稱，偷渡才是台灣最大的防疫漏洞。 李男表示，自己因涉嫌犯案，日前決定從大陸偷渡回台，然而偷渡過程中，親眼看見許多偷渡客私帶肉品，沒被檢疫單位抓到，漏洞大到不可思議。今（20）日凌晨他已前往警局自首。

李男在Facebook組群《爆料公社》聲稱，他的公司在大陸經商時得罪了大陸官員，因此遭陷害被拘留，關入廣州番禺的看守所，在看守所住了67天，後來湊了將近100萬（新台幣，下同，約合25.34萬港元）給律師，才被從看守所放出來，但仍被限制出境，於是他決定偷渡返台。

李男表示，他在朋友安排下，在福建泉州登上偷渡漁船。「偷渡漁船就像公車一樣，時間到了就開船」，李男說，「坐桶子」（偷渡）過程中他遇到3名台灣通緝犯同行返台，那3人一點都不緊張，還熟練地準備一大袋乾糧與食物充飢，像是麵包、火腿腸、不知名肉干與其他肉類加工品等等；而他在澎湖站下船後，沒有入境紀錄仍順利購買返台機票，從澎湖飛回台灣。

由於大陸對豬瘟疫情宣傳很少，李男對同行者攜帶豬肉並未感到不妥，返台看新聞後才驚覺事態嚴重，因此將此事公開。

李男在網上發文時表示，有些人覺得他坐桶子回來還「出賣」對方，好像很不對，但他認為船長身為台灣人，不可能不知道非洲豬瘟嚴重性，卻未阻擋私航遊客們攜帶疫區肉類食品，「在大義與小義之間，我無法兩全，只好自首」。

今日凌晨李男前往警局自首，被警方依法送辦。

依照台灣方面規定，網購、攜帶中國大陸豬肉製品入境，2018年12月18日起初犯罰款20萬（約合5.09萬港元），最高可罰100萬。