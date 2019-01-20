台灣新一代「機動灘頭激浪氣象觀測車」首度操演對外亮相

台灣海軍司令部官方Facebook粉絲頁日前首度披露台灣海軍大氣海洋局新接裝的新一代「機動灘頭激浪氣象觀測車」，實車日前在台中反登陸聯合操演首度對外亮相，掌控操演海域海象資訊。

這型氣象觀測車有不同批次，第一代塗裝是海軍藍，新一代則是迷彩塗裝，功能更多元。舊型車過去台灣海軍陸戰隊於屏東加祿堂實施兩棲登陸時，都會出現在登陸地堤防。過去漢光演習在澎湖舉行，車輛也曾支援當地。

台灣海軍司令部官方Facebook粉絲頁日前首度披露海軍大氣海洋局新接裝的新一代「機動灘頭激浪氣象觀測車」，實車日前在台中反登陸聯合操演首度對外亮相，掌控操演海域海象資訊。（聯合新聞網）

台灣海軍司令部表示，海軍大氣海洋局新式「機動灘頭激浪氣象觀測車」，底盤採用6700㏄柴油引擎，配有12KW柴油發電機供作業車廂使用，車載裝備具手持機動觀測儀、探空氣象觀測系統、地面自動氣象觀測系統、表面波流速儀及海浪自動觀測系統等5套，標準作業人員3員，且車體車廂採分離設計，可機動部署至全台各地區，支援海軍各項任務，提供任務區陸空域氣象及近岸海象等資訊，以利任務圓滿遂行。

台軍舊型的海軍氣象觀測車曾遠征澎湖支援漢光操演。（聯合新聞網）

台灣海軍司令部官方Facebook粉絲頁日前首度披露海軍大氣海洋局新接裝的新一代「機動灘頭激浪氣象觀測車」。（聯合新聞網）

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