台灣新一代「機動灘頭激浪氣象觀測車」首度操演對外亮相

海軍司令部官方臉書粉絲頁日前首度披露海軍大氣海洋局新接裝的新一代「機動灘頭激浪氣象觀測車」。（聯合新聞網）

台灣新聞
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台灣海軍司令部官方Facebook粉絲頁日前首度披露台灣海軍大氣海洋局新接裝的新一代「機動灘頭激浪氣象觀測車」，實車日前在台中反登陸聯合操演首度對外亮相，掌控操演海域海象資訊。

這型氣象觀測車有不同批次，第一代塗裝是海軍藍，新一代則是迷彩塗裝，功能更多元。舊型車過去台灣海軍陸戰隊於屏東加祿堂實施兩棲登陸時，都會出現在登陸地堤防。過去漢光演習在澎湖舉行，車輛也曾支援當地。

台灣海軍司令部官方Facebook粉絲頁日前首度披露海軍大氣海洋局新接裝的新一代「機動灘頭激浪氣象觀測車」，實車日前在台中反登陸聯合操演首度對外亮相，掌控操演海域海象資訊。（聯合新聞網）

台灣海軍司令部表示，海軍大氣海洋局新式「機動灘頭激浪氣象觀測車」，底盤採用6700㏄柴油引擎，配有12KW柴油發電機供作業車廂使用，車載裝備具手持機動觀測儀、探空氣象觀測系統、地面自動氣象觀測系統、表面波流速儀及海浪自動觀測系統等5套，標準作業人員3員，且車體車廂採分離設計，可機動部署至全台各地區，支援海軍各項任務，提供任務區陸空域氣象及近岸海象等資訊，以利任務圓滿遂行。

台軍舊型的海軍氣象觀測車曾遠征澎湖支援漢光操演。（聯合新聞網）

台灣海軍司令部官方Facebook粉絲頁日前首度披露海軍大氣海洋局新接裝的新一代「機動灘頭激浪氣象觀測車」。（聯合新聞網）

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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