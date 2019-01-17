【2020台灣總統大選】柯文哲首度表態考慮組黨：不會是一般的政黨

2020台灣總統大選布局展開，被外界視為熱門人選之一的台北市長柯文哲，昨在和「館長」陳之漢直播時，對於「組政黨」的想法，首度鬆口表態「正在想」；至於會不會出來選總統？柯文哲則說「我意願很低，我要想想看」。

對此，柯文哲今出席「2019都會旅宿發展國際論壇」會中受訪時表示，「我說我正在想」，沒說要組，就是想而已，思考是人類的特色。至於是否覺得自己組政黨，可以超越藍綠？柯文哲說，這也是另外要思考的題目，就自己個人看法，藍綠除了統獨意識形態以外，實在看不出來國、民兩黨有什麼不一樣。

媒體追問，之所以想要組政黨，是不是因為在台北市長選戰中缺乏組織有關？柯文哲表示，現在網路興起，到底政黨的形式應該要長什麼樣子，自己也在思考。坦白講，兩千年前人類最早是直接民主，哲學家蘇格拉底是雅典人民用投票的方式判死刑的，但到了17世紀，現代國家興起，以美國而言，從加州到華盛頓開會，坐火車也要快一個禮拜，所以不得不使用政黨政治、間接民主。

柯文哲說，現在又到了網路時代，直接i-Voting就可以顯現民意，在這種網路時代，政黨應該要有什麼樣的意義，在這個新的時代出現，自己還在思考，但還沒有想出答案。

台北市長柯文哲。（資料圖片）

之所以想要組政黨，是不是為了想要延續政治生命？柯文哲說，不是在想自己的政治生命，而是怎麼做對台灣比較好，這才是要思考的，他還沒有確切的答案。是否會擔心組黨可能會失去中間選民的選票？柯文哲笑說，我們也不是組一般的政黨，這都還在想而已。柯文哲強調，只有你的想像可以限制住你，基本上他還是學者，還不是政治人物。

會想要選總統嗎？坦白講，自己也想過，台灣目前的憲政體制，誰來當總統效果都很差，一個做不好，我們可以說是誰做不好，連續三個都有問題，就要轉過來頭來思考是不是制度有問題。媒體追問，是否會想先組政黨，再來選2020？柯文哲沒有多做回應，僅笑回「八字都還沒有一撇」。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】