美國智庫會長訪台　蔡英文：香港自由派期待台灣對抗獨裁

台灣總統蔡英文今（21）日表示，北京當局用獨裁對抗自由，對國際秩序帶來嚴重的威脅。台灣正站在守護民主自由的第一線，要維持民主不受威脅，「面對霸凌者，越是怯弱，他們會越囂張」。

蔡英文（右）21日上午在總統府接見美國智庫「外交關係協會」會長哈斯

今日上午，蔡英文接見美國智庫「外交關係協會」會長哈斯（Dr. Richard Haass）表示，3年前哈斯第一次訪問台灣，當時針對很多國際事務跟區域的問題，兩人交換了很多意見，今天很高興再一次有見面的機會。

重申台灣絕不接受「一國兩制」

蔡英文指出，哈斯與許多專家都指出維繫世界和平的國際秩序，以及民主價值在21世紀正面臨前所未有的挑戰。台灣身為國際負責的一員，勇於面對挑戰，堅持民主自由的價值，也致力維繫印太區域的和平穩定跟繁榮發展，來作為自由開放印太區域的貢獻者。

在兩岸關係上，蔡英文認為，台灣從來不反對兩岸的互動跟交流，不過很可惜，北京方面再次重申了不放棄對台動武的意圖，也企圖強加「一國兩制」方案在台灣身上，蔡英文再次強調，台灣絕不會接受一國兩制，這是台灣共識。

指「中國夢」嚴重威脅國際秩序

同時，蔡英文稱，北京當局所說的「中國夢」沒有民主與自由，用獨裁對抗自由，違反了普世價值的做法，已經對國際秩序帶來嚴重的威脅。而台灣，正站在守護民主自由的第一線，這一代的台灣人有歷史的使命，就是要維持台灣民主不受威脅。

蔡英文呼籲，「我相信面對霸凌者，越是怯弱，他們會越囂張」。尤其，現在全世界相信民主價值的人，也包括在中國大陸跟香港的自由派，對台灣都有期待，希望台灣在對抗獨裁的第一線堅持下去。

（中央社）