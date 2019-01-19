評論蔡英文親美忽視大陸　柯文哲：就像「強盜搶銀行沒看到警察」

台北市長柯文哲在昨天（18日）晚間播出的電視專訪中大談兩岸與台美關係，指出由於中國大陸、台灣和美國3方底線都與過去大不相同，兩岸關係比8年前更難處理。 柯文哲又以「強盜說」來評價蔡英文的「親美路線」，認為就像強盜在搶銀行時只看到錢卻沒看到警察，「忘記還有一個中國（大陸）。」

台北市長柯文哲在電視節目上大談兩岸與台美關係。（資料圖片）

柯文哲說，台灣在8年前的生存空間比較大，因為當時美國底線只是「台灣不可成為大陸的軍事基地」，而中國大陸的底線是「台灣不可以實質獨立」，台灣底線則是「不要與大陸統一」。

柯文哲認為，台灣前總統馬英九執政時期，美國因反恐戰爭而有求於中國大陸，只要台灣不要當一個麻煩製造者，「你要跟大陸怎麼叫，美國不太管」，不過，在中美對抗情勢下，美國對台灣要求提高，「不是只有不惹事就好，你要硬起來，你要稍微表態一下，你要支持我一下」。

柯文哲說，大陸對台灣的要求也提高，不是只有不搞台獨，還要表態將來願意統一；台灣的態度也跟以前不同，「以前只要沒有被大陸統治就好，隨便你，現在你講兩岸一家親就被K」，必須表態「好像對大陸有點抗拒，不太願意跟它合作」。在各方底線往內縮的情形下，空間自然也壓縮，兩岸關係自然比8年前更難處理。

柯文哲的「快人快語」常常引發輿論風波。（資料圖片）

「強盜說」惹議 柯辦：意指不能只看好處

在主持人問及「蔡英文親美是否能撐大台灣在美中對抗下的空間」時，柯文哲答道，就像法官問一個搶銀行的強盜「難道沒看到旁邊一堆警察？」強盜則說「我只看到錢」，這理論是對的，「可是妳忘記還有一個中國（大陸）」。

這段敘述引發爭議，被認為柯文哲以「強盜」比喻台灣。台北市副發言人陳冠廷對此說明，柯文哲沒有影射其他人或國家之意，主要是指在中美對抗下，台灣過度傾向任何一方都可能有好處和壞處，不能只看到好處，而是要謹慎評估台灣民眾的最大福祉。柯文哲則在稍後受訪時指出，他的意思是「在兩邊當中要怎麼求一個平衡，所以兩邊都要看一下」。

柯文哲在節目中還拋出「扁鑽自費說」。主持人追問「如果美國要台灣拿著扁鑽往前衝？」，柯回答「現在我們還要自己花錢買那支扁鑽」。柯文哲其後受訪指，這是說軍購問題也要思考一下，因為軍購跟維護費用約1:3，如果花4千億買飛機，整個維護費用要1.2萬億新台幣，國防真的很花錢，但是不花又不行，「怎麼花最適當，這是很專業的題目。」

（中央社／聯合報／ETtoday／三立）