台「比堅尼登山客」被批輕裝惹禍墮崖亡　消防澄清：穿完整重裝

有「比基尼登山客」之稱的台灣吳姓女山友獨攀「馬博橫斷」墜谷，有山友推測，吳應是將重裝放置三叉口，輕裝欲攀盆駒山南峰才遇難，但今經空勤吊掛下山的搜救員則表示，吳穿著應屬重裝，無明顯出血性外傷。

南投縣消防局指出，今空勤吊掛遺體因吳女被發現位在盆駒山和無雙社路段深谷的郡大溪旁，雖成功先吊掛1名搜救隊員上直升機，協助指引吳女遺體位置，但因吊掛處上空有樹枝等障礙物，吊掛失敗，僅能先行載運1名搜救員下山。

該名伍姓消防員搭乘直升機下山後也向大眾釋疑，他說，吳女被尋獲時，裝備仍齊全完整，屬於重裝，其身上沒有明顯大出血，也無開放性骨折，向外界友人求救的衛星電話、手機等裝備都在身邊，沒有離自己太遠，但衛星電話已沒電。

吳女常於山野穿性感衣着拍照留念，故被懷疑意外前也是輕裝攀山（按圖放大）↓↓↓

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此外，吳女墜落處深谷達40米，而尋獲處上方為一處峭壁，大概僅可容一個腳步的空間能通行，地勢則相當險惡，推測是要通過時不慎墜落。

伍也提到，吳墜落後意識應相當清楚，除身穿保暖衣物，還會拿東西覆蓋身體、吃東西，甚至刷牙，裝備齊全，而以女性山友而言，有能力揹負這樣得重裝，很不簡單。

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