台文化部長遭藝人掌摑　藍營稱去中國化政策「官逼民反」

台灣藝人鄭惠中昨天（22日）掌摑文化部長鄭麗君，鄭惠中表示因鄭麗君及執政黨提「去蔣化」政治主張，事發時情緒激動、失控，向鄭麗君表達歉意。事件在台灣引發激烈討論。 台灣總統蔡英文昨向鄭麗君表達慰問，又稱「暴力不該容忍」，不要助長非理性暴力行為；國民黨副主席郝龍斌則表示，「這一耳光，官逼民反」。

台灣藝人鄭惠中（中）昨日晚間主動前往台北地檢署，檢察官訊問後限制其住居。（中央社）

台灣文化部長鄭麗君。（資料圖片）

鄭惠中昨日晚間主動到台北市警局說明事件，再主動前往台北地檢署。檢察官訊問後，認為鄭惠中涉嫌犯妨害公務、傷害、公然侮辱等罪，訊後限制住居。

蔡英文昨在Facebook上回應事件，稱「暴力不該容忍」。在自由民主的台灣，每個人都能表達不同意見。立場可以不同，但打人就是不對。她呼籲台灣社會保持冷靜，對任何議題應該理性討論，不要助長非理性暴力行為。她又說：「同樣的行為如果發生在威權時代，會是甚麼結果？這個問題的答案，正是我們應該珍惜民主的理由。」

郝龍斌稱民進黨數典忘祖

郝龍斌昨日亦在Facebook上發文，稱鄭麗君被打是因為文化部一連串去中國化政策。這一巴掌很痛，但更多人因為民進黨政府刨根去中國化而錐心之痛、遍體鱗傷。郝龍斌又稱，民進黨一連串文化刨根洗腦、去中國化，數典忘祖，不只是另一種「不見血的血滴子」，更是思想上的暴力霸凌。

民進黨立法院黨團幹事長李俊俋批評郝龍斌胡言亂語，暴力就是暴力，沒有任何理由可以解釋。

（中央社）