【越南團逃脫】人蛇集團3疑犯在台被捕　揭女團客行前要拍露點照

越南旅行團去年底入境台灣後，發生152名旅客脫團事件。台灣移民署南區事務大隊成立專案小組追查，查出在台幕後人蛇集團的3名越籍疑犯，與越南當地集團合作，介紹越南民眾來台打工。移民署與警方將上述3人移送高雄地檢署偵辦。 移民署還發現，人蛇集團要求來台的越南女子，在行前拍攝露點照片及影片，並將之製作成賣淫廣告，提供給嫖客參考。

台移民署成立專案小組調查，全力破獲上遊人蛇集團，發現被招募女子入境前還被要求自拍露點照。（中時）

移民署指出，在台有越南身份的阮姓、梅姓、鄭姓等3名疑犯，組成幕後人蛇集團，結合越南當地集團，以1000至3000美元（約合7800至23500港元）代價中介越南民眾來台打工。移民署與警方共同查辦，將3名疑犯依違反入出國及移民法、人口販運防制法、刑法藏匿人犯及就業服務法等罪行，移送高雄地檢署偵辦，並擴大清查其它疑犯。

移民署還發現，被招募的女團客入境前更被要求自拍露點照、不雅影片，並將之製作成賣淫廣告，女團客來台後可立即從事賣淫行為。該集團甚至提供15款中越雙語情色菜單供賣淫女子參考，並從中抽取佣金賺取暴利。依據不同的服務項目，每次交易收取1800元至3500元（新台幣．約合460至890港元）不等的價碼。人蛇集團則從中賺取暴利，甚有被害人賣淫所得全遭剋扣，行徑相當惡劣。

根據移民署統計，越南團脫逃事件共4團旅客152人，僅有1領隊未逃脫，另3人自行出境，剩148人逃脫後藏匿全台。目前已到案人數有87人，尚有61人在逃。

（中時、三立）