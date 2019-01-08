台警追緝集體脫團越南客　意外在雪櫃內發現已逃逸3年黑工

去年12月台灣爆發越南觀光客集體脫團事件，高雄市警方昨天在台中梧棲區再查獲4名脫團旅客及4名黑工，搜索過程中警方聽到冰箱牆角傳出怪聲，一打開冰箱才看到一名160公分、50公斤的黑工縮起身子躲藏在冰箱中，警方將8人帶回警局。

三民一警分局指出，高雄市警局組成專案小組連日擴大調閱監視器後，循線追查脫團當日從飯店搭載4名「觀宏專案」脫團旅客離開的車輛，專案人員以車追人，一路從新竹追查司機、車行老闆。

警方調查，車行陳姓老闆是受已逃逸3年多的黑工「阿達」所託，才派不知情的林姓司機前往高雄星辰飯店載4名越南旅客脫逃，警方向車行老闆分析利害關係後，他才供出「阿達」等黑工的藏身處。

警方得知非法外勞藏身在台中市梧棲區某大樓後，就立即前往大樓埋伏並通知屋主一同破門而入，當場發現屋內有4名「觀宏專案」對象及3名逾期居留越南籍旅客，突然牆角冰箱傳出怪異聲響，警方打開冰箱查看，竟發現已逃逸身高160公分、50公斤的阿達躲在冰箱內，警方後續將8人移送移民署專勤隊查辦，並將循線追緝其他在台脫逃團員。

警方表示，「觀宏專案」越南旅行團集體脫團148人失聯，目前已查獲51人，警方將全力追查其他97人到案。另台灣移民署現已提供檢舉獎金，只要民眾檢舉脫團旅客經警方查獲，每件最高頒發奬金4000元。

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