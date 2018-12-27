【分析】台灣政府新南向促觀光　為何成越南客偷渡幫兇？

自2015年11月起，台灣政府大舉推動「新南向政策」，放寬對東南亞國家的入境簽證，推出了「觀宏專案」。意圖來彌補陸客減少對觀光業造成的損失；但該專案近期傳出重大弊端，有152名越南旅客一入境台灣就逃逸，成台灣史上最大宗「假觀光、真偷渡」案件。

據悉，越南團客在飯店待了一個小時後，換裝逃逸。（中央社）

由於此次逃逸人數眾多，一團153人，竟有152人逃逸，震驚台灣社會。對此，不少聲音開始檢討蔡英文政府所主導的「新南向」政策，是不是出了哪些問題。

但實際上，台灣政府所推動的「觀宏專案」，是從2015年11月開始，也就是馬英九執政期間，主要針對東南亞居民，只要透過台灣觀光局指定的旅行社申請，就能給予「一站式」線上申請電子簽證，且來台期限最長為14天。

而此政策，恰恰適用接任總統蔡英文的主張──「新南向」，所以才將「觀宏專案」畫在「新南向」的大框架下，並預計實施到明（2019）年底。

直言之，台灣發生「越南逃脫」一案，應不至於全歸於蔡英文所推行的「新南向」。畢竟，這套專案，早在馬英九時期就開始實施，硬直指蔡英文的「新南向政策」發生漏洞，倒不如說是，台灣政府對於移工待遇、邊際管理，是有很大的紕漏。

越南團客為何逃跑？

據了解，台灣移民署於今（27）日上午指出，日前越南團客逃脫人員，有3人分別在台灣3地查獲。此外，台灣網友也爆料，日前到高雄情色美容店，意外發現服務的越南女性也是前幾天才剛下飛機，依網友推算，其時間點與越南團逃脫的日期一致。

值得注意的是，這些被捕獲的越南團客聲稱，來台目的是非法打工。如此一來，便可合理推估，這群越南團客為何逃脫，並非有其他隱情，而是透過「觀光名義」赴台，擬欲非法打工賺錢。

但回頭來說，為何這群越南團客非得要透過「逃逸」的方式抵台工作？

簡言之，成本的計算。根據越南勞動部的規定，越南移工的仲介費不得超過4000元（美元，下同），但台灣仲介公司卻常收取超過4000元的仲介費，甚至巧立名目收取超額的服務費。

就連國際勞工組織（ILO）官員都曉得台灣長期以來腐敗的情況，即台灣廠商普遍私下收回扣，導致越南移工到台灣的仲介費高達6000至7000元。對比之下，越南移工透過「觀光偷渡」，只要負擔不到2000元，差距之大。

換句話說，這群越南移工若從「正式」管道申請，他們在還沒開始工作賺錢，就已經先扛了一大筆債務，這也不怪乎這群越南移工寧願逃逸，也不想被剝削徹底。而「觀宏專案」給了這群越南團客希望。

圖為台灣觀光局公開資料（上圖年份為民國紀年），指出歷年透過「觀宏專案」脫逃的外籍人士。（台灣觀光局）

台灣觀光窘境成了「逃逸」溫床

第二，台灣觀光產業給予了越南團客逃脫的機會。

根據台灣觀光局統計，3年來，透過「觀宏專案」抵台的東南亞旅客不斷攀升，從2015年853人、2016年2萬4312人，成長到2017年10萬1793人，今年截至11月已達9萬8744人，總計已有22萬5702人。

不過，脫團人數卻也在今年大幅增加，從2016年29人、2017年33人脫團，今年截至11月增加到352人，相較前一年暴增10倍，總計高達414人，其中有409人來自越南、僅有4人是柬埔寨。

的確，若按數字看來，自蔡英文上任之後，其東南亞居民的逃逸人數是明顯增加。當然，這些原因，不乏歸咎在蔡英文處理兩岸關係不慎，改推「新南向」，期望彌補陸客訪台的缺口，而導致台灣邊際管理鬆綁，釀成越南團客大量逃逸的窘境。

不過，其實細緻來看，蔡英文政府推出「新南向」立意良善，畢竟這是個「雞蛋不放進同一籃子」的最佳風險判斷。但台灣觀光局似乎誤判了這項「新南向」指令，太急於運用東南亞市場來填補陸客缺乏的消費能量，而導致放寬、鬆綁邊際管理，並期望「免簽證」等誘因吸引東南亞旅客。

但眾所周知，東南亞國家仍在起步，其人均水平更未達平民都能「出國旅遊」的文化。一霎間，更不可能因為台灣觀光局推出免簽，而造訪台灣。反倒是，鬆綁了邊際管理，成為人蛇集團的溫床，這就典型的「欲速則不達」。

當然，蔡英文政府也必須承擔一些責任，對外關係，太過強烈的使用「意識形態」判斷，導致兩岸關係不和睦，此舉影響最大的，便是台灣觀光產業，而民間反映政府，台灣政府只能從「其他地方」吸引人潮，就這樣環環相扣，「越南客逃逸」就成了蔡政府新的內政危機。