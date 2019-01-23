【先斬後奏？】台屏東大學驚爆校徽抄襲　道歉兼求設計師授權

台灣的國立屏東大學日前驚爆校徽抄襲事件，事緣設計師楊佳璋指出，屏東大學的校徽疑似是抄襲自己給健行科技大學設計的其中一款校徽式樣。雖然健行科技大學並未採用該款校徽，但仍執意屏東大學是「抄襲、致敬、或善意的巧合？」 屏東大學於調查後對外發表聲明，坦承視覺藝術學系許有麟老師未經授權使用該作品，未來將尋求原創設計師的授權同意，繼續使用當前校徽。

台灣設計師楊佳璋指出，國立屏東大學校徽疑似抄襲自己給健行科技大學設計的校徽方案。（Facebook）

台灣設計師楊佳璋周一（21日）在Facebook指出，近日他到屏東大學開會，赫然發現該校校徽和幾年前自己受健行科大委託設計的其中一款校徽樣式雷同，質疑是「抄襲、致敬、或善意的巧合？」屏東大學得知後隨即展開調查。

屏東大學周二（22日）發聲明指出，視覺藝術學系老師許有麟坦承，2014年他從一場講座中取得原創者的作品。許有麟後來參與校徽徵選，未經原創作者授權同意下逕自使用該作，並交付校務會議討論；校內其他同仁在毫不知情的情況下表決通過，並於2015年10月完成商標註冊。

對於校內老師涉及違反設計專業與智慧財產權侵權一事，屏東大學除了公開向原創設計師楊佳璋致歉，亦將針對抄襲事件所衍生違反學術倫理之情節，啟動校內三級三審教評會，討論後繼續懲處。至於現有校徽的使用權，校長古源光已兩度致電原創設計師楊佳璋，表達歉意及尋求校徽授權的想法，將尋求其授權同意並繼續使用。

（聯合報）