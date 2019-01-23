台灣制憲基金會開幕　賴清德：台灣制定新憲法的時機已到

據中央社報道，由台灣獨派大老辜寬敏號召成立的台灣制憲基金會今天（23日）舉行開幕式，宣示將推動台灣新憲法。 出席開幕式的前行政院長賴清德表示，現行憲法非為台灣量身訂做，有必要制定新憲法。

台灣制憲基金會開幕式23日在台北舉行，宣布制憲運動起跑，基金會指出，要推動制定台灣新憲法，一部由台灣人民制定，符合台灣社會需求，維護台灣主權的新憲法，以建構正常國家，加入國際社會，鞏固民主程序，健全人權法治。

報道稱，台灣制憲基金會董事長辜寬敏、前行政院長賴清德、台大名譽教授李鴻禧、民主進步黨主席卓榮泰、時代力量主席黃國昌、社會民主黨召集人范雲、基進黨主席陳奕齊等跨黨派政治人物出席開幕式。

辜寬敏致詞時說，需要制定一部新的台灣憲法，並以這個名義，回到聯合國；新憲法制定目的，要讓台灣人民有台灣意識、國民意識、國家意識。

賴清德：制定新憲法時機已到

台灣前行政院長賴清德表示，制憲是民進黨長期主張，現行憲法是在中國制定，並非為台灣量身訂做，就算過去有7次修憲，現在也出現許多運作問題，還有當時制定的環境背景是有中國思想，並沒有當前台灣人民命運共同體的意識，因此有必要制定新憲法。賴清德說，「現在時機已經到了」，愈來愈多台灣社會民眾覺得台灣需要一部新憲法。

辜寬敏日前再度表態，認為賴清德應該參加2020年總統大選。辜寬敏當天回應傳媒時表示，2020大選決定台灣未來，因此，他除了希望民進黨不要因為人選問題而分裂外，也拋出蔡英文總統可跟賴清德合作參選的提議。

（中央社、中央廣播電臺）