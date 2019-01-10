【習五點】台國安會前秘書長蘇起：九二共識為保台　被政客扭曲

針對大陸國家主席習近平的對台講話，台灣總統蔡英文日前解讀為「九二共識就是一國兩制」，籲台灣各政黨不要再提。 創造「九二共識」名詞的台灣國安會前秘書長蘇起質疑，蔡英文這種說法「扯得太遠」。他稱，「九二共識」具有模糊性的功能，是「保台」而非「賣台」，卻被政治人物刻意扭曲。

蘇起稱「九二共識」已被政客扭曲。（中央社）

蘇起表示，「九二共識」是他在2000年時提出，希望避開「一中」，也避開「各表」，讓兩岸在民進黨執政時仍能各自保有模糊空間，持續。和解，避免戰爭。

蘇起提到，2018年陸委會主委陳明通曾公開說：「蘇起當初創造這名詞，其實是好意，因當時政黨輪替，所以創造新名詞給民進黨使用。」

他說，馬英九執政的8年間，「九二共識」是兩岸關係的政治基礎，兩岸和平、經濟繁榮、外交休兵，台灣得以尊嚴參與許多國際組織及活動，最後甚至舉行「習馬會」。

蘇起強調，「九二共識」名詞本身是一種創造性的模糊，不是「賣台」，反而是「保台」，讓台海保持和平、不致成為大國的棋子。可惜許多政治人物十幾年來故意忽視它模糊性的正面功能，反而利用它的模糊，刻意扭曲，「現在已經變形得我都認不出來了。」

（聯合報）