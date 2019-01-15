【觀察】卸任台灣行政院長　賴清德能乘勢而起？

台灣行政院於1月14日舉行院長交接典禮，在台灣副總統陳建仁監交下，賴清德卸任閣揆，接棒給新任院長蘇貞昌。

圖為台灣新任行政院院長交接典禮。（資料圖片）

台灣行政院於昨天（14日）舉行院長交接典禮，在台灣副總統陳建仁監交下，賴清德卸任閣揆，接棒給新任院長蘇貞昌。值得關注的是，賴清德於致詞時，拋出台灣三大議題，包括「憲政改革」、「建立國家利益優先的政黨文化」、「台灣團結面對中國」，外界認為賴清德卸任後，提前為2020年台灣總統大選鋪路。

姑且不論各方揣測如何，以一位「正常」心態的政治人物來說，在卸下行政院長光環後，對未來發展肯定有更強烈的企圖心。

拖延時間 徒增風險

只不過，究竟賴清德對於大位野心是要提前至2020年實踐，還是按部就班，等待2024年。想必，這來回思忖的，在於時間的風險。

前台灣行政院長賴清德率內閣總辭。（資料圖片）

畢竟，賴清德現年60歲，正值壯年，有機會挑戰高峰，若是拖到2024年，他不僅已65歲，期間變數也非常多。而首先面對的挑戰，即無事可「座」。若計算到2024年，距今還有5年的時間，除了行政院長、民進黨黨主席的位置，仍存有廣泛的、正當的影響性之外，「賴」到了其他位置，都難以將其「個人意志」發揮最深、最廣。

坦率的說，雖然賴卸任後，自翊無事一身輕，但要如此狀態待到2024年，徒有個人威望，實難運籌帷幄。

其次，當討論賴清德的下一步路時，也不能排除2020年民進黨布局的「蔡賴配」，此舉不僅蔡英文能穩固黨內基礎勢力支持，賴清德也能安撫台灣獨派情緒，2020年蔡英文連任機會倍增，賴也能佔據2024年奪得總統先發的機會。

賴清德於交接典禮拋出三大議題。（資料圖片）

不過，即便賴清德願意先蹲下、成就「蔡賴配」，等到2024年再躍高位，其風險相較2020年直搗總統大位要來得高，一來仍是賴的年紀，二來黨內中生代抬頭，若蔡英文仍持續第一任執政風格，哪怕賴的名聲也就此陪葬，而民進黨中生代也能趁機逼宮退讓。

同時，環顧台媒2020總統人選民調，認同賴清德擔任總統的比例皆高於蔡英文及國民黨人選。也因此，無論如何推估，2020年是賴清德的最佳時機，其對手也止於黨內蔡英文，遠比2024年不但得面對黨內，還有國民黨中生代的夾擊，以及蔡英文執政8年的包袱，這一切都讓賴清德在2024年的挑戰，相當艱辛。

賴清德回到台南老家，有支持者送上鮮花致意。（資料圖片）

壯大自己 壯大台灣

接著，賴清德若真有意挑戰2020年，還得面臨三大挑戰。

首先，重中之重的「能否搞好兩岸關係？」賴清德自上任行政院長以來，總不時有意的、無心的脫口說出自己是「台獨工作者」，若這話僅僅止於行政院長，尚可接受。但如此言論，延燒至台灣總統大選，必然遭致北京反彈，加劇影響兩岸和平。

換言之，當賴清德挑戰大位，務必了解台灣社會是真心不期望，選了一位台灣總統，卻換來島內水深火熱，被「武力、威嚇」重重包圍的險境，更何況這不是北京願意看見的。

既然如此，身為醫生的賴清德，理應保持著解決病症的態度，科學又理性的探討台灣未來面臨的選項，而不是借用意識形態和政治口號，一心竊取政權，滿足權力私欲，進而混淆視聽，誤導兩岸關係發展。

賴清德最後一次在行政院會議上主持，並表示「今番良晤，豪興不淺，他日江湖相逢，再當杯酒言歡，咱們就此別過」。（資料圖片）

其次，賴清德卸任行政院長之際，拋出三議題，雖說有點抽像，但其實每一點都道出台灣現今無法壯大的「結構性因素」。因為台灣不夠壯大，無法朝著人民所期望的方向改變；因為台灣不夠壯大，不能擺脫美國勒索；更因為台灣不夠壯大，不能有更多籌碼與北京交涉。

既然賴清德如此細微「壯大台灣的阻礙因素」，就必須進一步端出能夠具體付諸實現的治理方針。而不是像蔡英文般的口水治理，說是「點亮台灣」（編按：蔡英文此前競選口號），反倒是因為國際衝突漸劇，才使台灣有了「火光」。

最後，則是再造風雲。倘若蔡英文做得不理想，民進黨黨內對於這種不理想的期許，也會投射到賴清德身上，再加上國民黨縣市首長，縱然有了「九二共識」金鐘罩，仍掩蓋不了其治理能力不足，屆時賴清德有望成為台灣社會的新太陽。

但值得一提的是，如何優雅的讓「賴上蔡下」，這也是考驗著賴清德的政治智慧，畢竟，一不小心，恐怕就成為民進黨版的朱立倫。