台「恐怖情人」拒分手　竟用槍恐嚇並強姦女友　再周街貼其裸照

台灣新北市朱姓男子發現女友移情別戀，另結新歡，以通訊軟體狂傳訊息苦求復合未果，因女友避不見面，竟上傳槍枝照片恐嚇，強逼女友出面，不僅霸王硬上弓還強拍多張裸照，張貼其住處社區門口及社區前車道等公共場所，要讓女友「身敗名裂」。新北地院日前依強制性交，判處5年6個月徒刑，恐嚇及妨害祕密罪判處10個月徒刑，得易科罰金30萬元（約7.7萬港元），可上訴。

判決指出，與友人合資經營薄餅店的朱姓男子，2年多前與交往多時的女友分手後，發現原來是女友移情別戀，另結新歡，朱男不甘心「被分手」，2個月內以通訊軟體狂傳訊息「轟炸」，向女友苦求復合未果。

「這口氣我吞不下，妳今天這樣對待我，我會加倍奉還，讓妳付出很大的代價，妳要讓我死，我會讓妳先死。」朱男除上傳訊息，還上傳槍枝照片恐嚇女友，更揚言「已先把東西準備好，那個男生要是敢插手，我直接把他轟了，不信妳試看看。」

朱男女友憂心對她或家人有不利之舉，只好外出見面，為朱男開車強行載回其住處，遭朱男霸王硬上弓兩次，還趁她衣衫不整之際，以手機連拍多張裸照，才肯送女友返家。

朱男見復合無望，將女友裸照張貼其住處社區門口及社區前車道等公共場所，企圖要讓女友「身敗名裂」。女友不堪朱男一再恐嚇逼迫，報警提告。

朱男上傳槍枝照片恐嚇並強逼出軌女友見面，不僅霸王硬上弓還強拍多張裸照，張貼其住處社區門口及社區前車道等公共場所，要讓女友「身敗名裂」。（GettyImages）

朱男到庭聲稱，槍枝照片是從網路下載，只是要嚇唬她，否認持有，更辯稱，二人是男女朋友關係，發生性關係是雙方你情我願，但朱男供詞不被法官採信。

新北地院日前將朱男依共犯兩次強制性交罪，各判處3年4個月及3年6個月，合併應執行5年6個月；另恐嚇罪判處6個月，拍攝及散布女友裸照各判處3個月及4個月，合併應執行10個月，得易科罰金30萬元，仍可上訴。

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