馬英九手寫春聯都可以代購？　淘寶商家叫價1.5萬元預售

據聯合新聞網報道，台灣前總統馬英九的一手好書法經常掀起民眾爭搶風潮。他親筆復刻的豬年春聯上周六對台灣民眾開放索取後，再度造成熱潮，甚至連大陸民眾都被吸引。有大陸淘寶網商家更推出預售，一幅叫出人民幣1萬3千元人民幣（約合1萬5千港幣）天價。

在淘寶網站輸入「馬英九春聯」搜索，即出現數十家店鋪在出售相關商品。價格從約60元到2200元（人民幣，下同）不等。不少商家還宣稱「保證台灣正品」，有賣家還強調每天可供應50份，一周不到竟賣出上千份。

更令人驚訝的是，淘寶網港澳台版上，還有山東賣家以每幅1.3601萬元出售馬英九豬年春聯，並強調「本產品是預售，台灣朋友帶回，現在還沒帶回」。買家若要寄到大陸，快遞費用要另收200元；若寄到香港及澳門，則費用為100元，並標明72小時內發貨。

報道稱，台北市議員鍾沛君分析，馬英九春聯的特色在於其「親自操刀」，字體工整又獨樹一格，再加上馬英九個人魅力，才造成索取熱潮。不過大陸淘寶網的春聯，多是和鍾沛君的聯名春聯，也被質疑出處。鍾沛君表示，她都採限量發放，但淘寶網光山東、上海賣家就賣出幾千張，合理懷疑應有部分是複印拍賣，還開玩笑說，以後馬英九甚至是自己聯名版春聯，都要加防偽線來證明正品。

（聯合新聞）