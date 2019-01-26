陸異見人士黃燕經台赴美獲政治庇護：自由但不開心，要求回中國

中國大陸異議人士黃燕獲得美國政治庇護，她周五（25日）自台灣飛抵洛杉磯，將由當地教會安頓她在美國的生活。 黃燕在接受自由亞洲電台訪問時指出，雖然自己自由了，但「從中國流亡到美國幾乎沒有一家人很開心」，她逃到美國是為能再回中國，「我要求回中國」。

中國異議人士黃燕獲得美國政治庇護，周五（25日）飛抵洛杉磯。（網上圖片）

現年49歲的黃燕自2005年開始投入維權活動，聲援遭軟禁的人權律師高智晟以及其他維權人士和律師。黃燕去年5月底在「台灣關懷中國人權協會」以及美國「基督徒維權組織對華援助協會」協助下，從泰國飛往中國大陸途中，在台灣轉機時向台移民署尋求政治庇護，成為首位持聯合國難民證過境獲准入台的中國大陸異議人士。她在台8個月期間，則完全依靠台灣長老教會安置生活。

黃燕說，自己獲得美國政治庇護的心情很複雜。她說，並不是到了美國就能夠開心，「想到在中國14億人，能被美國營救的人少之又少，實在高興不來。」

她說，雖然自己自由了，但是幾乎每個流亡到美國的人，都是妻離子散家破人亡。「從中國流亡到美國幾乎沒有一家人很開心、高高興興，全家很圓滿到美國幾乎沒有。我們逃到美國是為能再回中國，並不是為了幸福逃到美國，我要求回中國。」

持有聯合國難民證的大陸維權人士黃燕2018年5月獲准入境台灣，在台美雙方協助下，周四（24日）晚間搭機前往洛杉磯。（中央社）

美方耗時5個月嚴格審查

黃燕自稱罹患糖尿病、高血壓，如果身體健康就不會去美國。她認為，真正的抗爭應該是要回到中國，想到中國還有許多平民百姓受苦，就算到了美國獲得自由，心還是痛的。她還認為，中國現在處於極權統治下，「就在我跟你講話的時候，說不定有人在失蹤，在中國幾乎每分每秒都有被失蹤、被綁架。」

「台灣關懷中國人權協會」理事長楊憲宏則坦承，原本以為該事在3個月內可圓滿處理，豈料美國政府秉持著「絕對嚴格審查」的原則，耗費5個月的時間核實、查證才終於放行。「我只能說這查證甚至回到中國、回到泰國更別說回到雅加達，通通經過詳細查證，相關人士一再被詢問。包括美國處理過這件事情的官員都重新被發動。台灣國安單位也有能力做這一部分查證。」

楊憲宏說，不是任何一個人說他受到甚麼待遇，台灣政府就必須照單全收。希望不要有人因此誤解，認為拿著聯合國難民署的證件，就可以飛來台灣、再到美國。

（自由亞洲電台）