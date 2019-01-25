兩陸男尋求庇護桃園機場滯留4個月　台方擬以專業交流名義准入境

兩名中國大陸維權人士顏克芬、劉興聯去年9月過境台灣時向台移民署尋求庇護，聲稱他們在大陸遭到迫害。由於他們事先未申請入台許可，移民署未准許他們入境，將其安置在桃園機場的管制區內。 時隔119日，台灣陸委會今天（25日）上午表示，近期協調移民署後，計劃以專業交流名義安排兩人合法入境，再等待轉送第三地。兩人昨天得知消息後表示「真的太高興」。

大陸男子顏克芬（左）、劉興聯（右）滯留桃園機場近4個月，陸委會擬以專業交流名義先安排他們合法入境。（中央社）

64歲的劉興聯與44歲的顏克芬去年9月27日持有效大陸護照自泰國過境台灣返陸時，出示聯合國難民證，表示遭迫害並向台移民署申請政治庇護，其後一直滯留在桃園國際機場旅客貴賓室。期間穆斯林劉興聯還聲稱自己身體欠佳，隨時面臨死亡，一旦在台發生意外，希望將遺體交給台北清真寺。

台灣陸委會發言人邱垂正今天（25日）上午表示，以專業交流名義安排滯留桃園機場的兩人入境，等待轉送第三地，是方案之一，仍在與國內外各相關機構協調、溝通中，相關細節不便透露，等待時機成熟，會對外說明。對於兩人具體受迫害事證，邱垂正指，自兩人滯留機場起，政府持續透過各種管道查核，亦正在進行中。

台NGO：若獲准入境或成仿效對象

有台灣非政府組織工作者就此指出，劉興聯與顏克芬的案例已引起許多流亡泰國的大陸異議人士注意，甚至有多人計劃，一旦劉、顏兩人可以順利獲准入境，他們將採取相同方式前往台灣申請政治庇護。

這名非政府組織工作者認為，目前台灣尚未通過《難民法》立法，但隨著大陸人權狀況日漸嚴峻，勢必會有更多人試圖來台，政府應盡速完備相關機制，才能有專責單位負責篩選、管理，確保人道精神與國家安全能夠取得平衡。

（TVBS、公視、聯合新聞網）