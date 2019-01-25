陸異見人士黃燕持難民證滯台8個月　獲安排已轉抵洛杉磯

大陸異見人士黃燕去年5月持聯合國國際難民證獲准入境台灣，當時台灣政府稱基於人道考量，允許其入境短期安置3個月，並將轉往他國。 為其提供援助的「台灣關懷中國人權聯盟」秘書長邱齡瑤今天（25日）證實，在台美雙方的協助下，黃燕已於昨日（24日）搭機前往洛杉磯，目前已抵達，將由美國華裔牧師、對華援助協會創始人傅希秋負責接待。

持有聯合國難民證的大陸維權人士黃燕2018年5月獲准入境台灣，在台美雙方協助下，周四（24日）晚間搭機前往洛杉磯。（中央社）

邱齡瑤指出，在目前中美關係不佳的情況下，美國政府願意接納黃燕「真的非常不容易」，多虧台灣政府與美國各方大力協助，黃燕才能順利赴美。

對於黃燕赴美，台灣陸委會副主委兼發言人邱垂正今天上午受訪時僅表示，民眾只要取得第三地簽證，均可前往入境，而有關黃燕的出入境程序，皆依照相關規定辦理。黃燕在台期間，各相關機關與團體均隨時注意她的生活照料及安全，並提供必要協助。

黃燕自2003年起參與大陸著名維權律師高智晟發起的維權運動，近年更致力於聲援被捕的維權律師，遭到當局多次拘捕。她在2016年底自香港轉往泰國開刀治療癌症。隨後一年多內，她輾轉流亡泰國與印尼之間，並於去年5月自印尼搭機抵達桃園機場，由「台灣關懷中國人權聯盟」理事長楊憲宏代向移民署提出入境申請，得以暫時滯留台灣。

（中央社）