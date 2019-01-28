手寫春聯淘寶開價12299人民幣　馬英九：早知道我就發財了

農曆春節將至，台灣有許多政治人物都會發春聯賀新年，而練就一手好字的台灣前總統馬英九，於上周六（26）開放索取春聯，10萬份春聯一下午就被粉絲搶光。 有眼尖民眾發現，一些網絡平台都有出現轉賣情形，大陸的淘寶網甚至有賣家推出春聯加福卡要價人民幣1萬2299元，讓馬英九驚呼，「早知道我就發財了」。

春聯喊價人民幣上萬？馬英九稱：我都沒分到一毛。（馬英九臉書）

台灣前總統馬英九往年春節前夕都會發送春聯，而今（2019）年在上周六已在全台43個據點同步發送春聯「四海承風送駿犬、八方輻輳迎天蓬」，引發民眾索取熱潮。

目前，馬英九春聯已加印至25萬份，許多知名拍買網站上也出現馬英九春聯舖位，叫價每幅12.5至76.5港幣不等，且有不少成交案件。

事實上，馬英九的春聯不只台灣湧現熱潮，在大陸更是相當受歡迎。據了解，大陸淘寶網上也出現許多賣家拍賣馬英九豬年春聯，每幅叫價人民幣88元，且不少賣家宣稱「保證台灣正品」。

淘寶網有賣家高價賣馬英九春聯。（淘寶網）

不過這還不是最誇張的，在淘寶網上有賣家以每幅人民幣215至1萬2299元人民幣拍賣馬英九豬年春聯，並強調「本產品是預售，台灣朋友帶回，現在還沒帶回」。

對此，馬英九聽聞 笑著打趣「可是我都沒有分到一毛錢」、「早知道我就發財了」，逗笑眾人。

（綜合報道）