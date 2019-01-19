【有片】馬英九當網紅　客串書局一日店員勁爆笑

台灣政壇掀起網紅熱，前總統馬英九也不甘落後。他每年均會親手寫揮春送贈市民，有別於往年只公布揮春圖片或揮毫影片，馬辦今年首度拍攝揮春宣傳影片，在片中馬英九為換取寫揮春用的文具而到書局當一日店員「馬大九」，講述如何「打工換筆」。 馬英九起初錯漏頗多，甚至聽不懂顧客想用電子支付的要求。幸好馬英九在露出真面目後大受歡迎，屢被拒絕的新書亦終迎來捧場客。一日店員「馬大九」表現逗趣爆笑。

馬英九造型很親民。（影片截圖）

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片段一開始是馬英九試穿各款衣物，又擺出不同的甫士，例如有扮可愛型、過時型及太肥穿不下型。由於全部都不如人意，馬英九最終只能規規距距的穿回正常服裝。

戴上口罩的馬英九其後就在書局的櫃檯前為顧客提供服務，更用中文、日語、韓語及馬來語來熱情打招呼。不過馬英九似乎甚少接觸結帳流程，一時找續沒有把錢放在顧客手上，一時又特別找續一毫結果被顧客嘲笑「現在沒有人用了」，甚至當有顧客要求用電子支付時，馬英九竟一頭霧水反問「用甚麼？」

馬英九今年手書的揮春是「四海承風送駿犬 八方輻輳迎天蓬」。（影片截圖）

馬英九在工作時不忘推銷自己的新書，未料接連被拒絕，直至他索性除下口罩露出真面目，才讓受寵若驚的顧客紛紛主動要求買書及拍照留念，甚至有人一口氣買下4本，相當豪氣俾面！馬英九的工作表現最終獲書局老闆讚賞，贈以文房四寶作為工資，令「打工換筆」的壯舉得以成功。

據馬英九辦公室表示，今年除了會手書「四海承風送駿犬 八方輻輳迎天蓬」的「馬英九、周美青」聯名揮春外，還會有特別製作圖案可愛的一式四款「金豬福卡」，分別寫有「旺」、「福」、「發」、「財」四字。

（綜合報道）