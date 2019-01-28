【李明哲案】因控訴丈夫遭虐待　李凈瑜3個月內被禁止探監

台灣NGO工作者李明哲2017年3月遭中國大陸逮捕，同年11月以「顛覆國家政權罪」判處有期徒刑5年，目前正關押在湖南赤山監獄服刑。 李明哲妻子李凈瑜自上月18日前往監獄探視後，召開記者會表示，丈夫在獄中遭到了非人道的對待，當中包括監獄長期向囚犯提供腐壞食物，以及超時勞動等。 但李凈瑜舉動招致獄方反感。現在，傳出湖南省赤山監獄發出通知書稱，「李凈瑜3個月內不得會見李明哲。」

李明哲的妻子李凈瑜赴陸不成，卻受聯合國小組邀請到日內瓦報告處境。（資料圖片、中央社）

據悉，此前李明哲在被關押期間，其妻李凈瑜能一個月探望李明哲一次。然而，自李凈瑜曝料指其夫在獄中受到不平等對待之後，湖南赤山監獄便拒絕李明哲妻子李凈瑜探監申請，且未說明拒絕理由。

但如今，卻爆出李凈瑜收到湖南赤山監獄發送的「告知書」，通知李凈瑜3個月內不得會見李明哲。

據悉，這份告知書給李凈瑜，上面寫道：「你於2018年12月18日到湖南省赤山監獄會見罪犯李明哲後，罔顧事實，公開發表的言論與事實嚴重不符，干擾了監獄的正常執法工作，有礙罪犯李明哲的改造。」

李明哲的妻子李凈瑜（右4）於上月24日召開記者會控訴湖南獄方3大違規。（中央社）

告知書說，根據中國司法部「罪犯會見通信規定」第12條和「湖南省赤山監獄罪犯會見通信管理辦法」第25條的規定，決定暫停李凈瑜「會見罪犯李明哲3個月」。

告知書表示，暫停李凈瑜會見時間為2019年1月23日至2019年4月22日。「其他符合規定條件的申請會見人可以依照規定會見」。

事實上，自2018年9月後，李凈瑜申請探監，數次被拒，12月18日才獲准探視李明哲。李凈瑜12月24日舉行記者會表示，獄方凍結李明哲帳戶，使他不能添購食物與衣物，因而暴瘦。

陸方因此相當不滿。中國國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光上（12）月26日在例行記者會上否認李明哲遭受不當對待，並批評李凈瑜「罔顧事實，蓄意散佈不實之詞，背後有其不可告人的政治目的，她的惡劣言行，已經對監獄正常執法工作造成了干擾」。

當時有熟悉兩岸事務人士分析，陸方措詞強烈，不利家屬未來探視申請，李凈瑜赴陸恐面臨更多困難。如今，這名兩岸事務人士一語成讖。

（中央社）