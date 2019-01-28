【非洲豬瘟】行李後到赴台藏金華火腿　被罰5萬元陸女開首例

大陸籍穆女與先生昨天（27日）先行赴台入境，今天（28日）到機場提領行李時，被查出夾帶肉製品，因而被罰20萬元新台幣（折合約5.1萬港元）。後經台灣友人籌款，夫妻倆在滯留機場約4小時後順利入境。 台灣防檢局指，是次旅客先行入境，而後到行李夾藏肉製品，這情況在歷次罰款案例中實屬首次。

行李後到赴台藏金華火腿，被罰5萬元陸女開首例。（中央社）

據中央社報道，台灣關務署台北關表示，穆姓大陸女子與新加坡籍先生，昨天（27日）從上海搭機來台，因為託運行李未同時抵達桃園機場，夫妻兩人先行入境，穆女等到今天上午9時餘，再到桃園機場向航空公司申報提領行李，雖然勾選未攜帶肉製品等違禁品，但卻在海關櫃檯時被發現夾藏金華火腿。

台北關表示，穆女2人因違反動物傳染病防治條例規定，需繳交新台幣20萬元罰款。

由在台友人代繳罰款

這對夫妻幾經思考，決定繳清罰款入境，但因為防檢局無法接受中國大陸信用卡刷卡，因此轉而在防檢局人員帶領下，到台灣銀行櫃檯提領現金；但台銀表示，受限於跨境提領的額度限制，穆女的丈夫也無法提款，因此他們又回到機場內繼續想辦法。

最後兩夫婦由在台灣的友人代繳罰款，兩夫婦才在下午1時餘順利入境，其時他們已滯留桃園機場管制區內約4小時。