【非洲豬瘟】陸客攜豬肉製品赴台　首例當場籌繳5萬元罰款後入境

據聯合新聞報道，台灣桃園機場今天（26日）中午查獲周姓大陸男子攜帶豬肉乾與魚肉香腸入境，遭罰款20萬元新台幣（折合約5.12萬港元），由於周男是一家五口到台灣過春節，為了不破壞旅行興致，家人合力湊錢，最後透過支付寶轉帳給租車公司，再轉提現金繳納罰款後入境，成為第一個當場繳清罰款入境的案例。

周姓旅客從上海入境台灣，被發現托運行李中夾帶豬肉乾及魚肉香腸等食品。（網上圖片）

為了防範非洲豬瘟入侵，台灣農委會宣布從25日起外國人違規攜帶疫區肉品入境，必須當場繳清罰款，否則將被拒絕入境；桃園機場查獲的首例是今天（26日）中午搭乘春秋航空班機的周姓旅客，他從上海入境台灣，但因為未據書面或口頭申報，直接選擇通過免申報檯通關，被執勤關員發現其托運行李中夾帶200公克的豬肉乾及魚肉香腸等食品，被依動物傳染病防治條例規定處以20萬元罰鍰。

台灣防檢局表示，周姓旅客一家五口祖孫三代來台旅遊過年，依照新規定，若未繳交罰鍰，周爺爺將無法入境，周家人一開始相當錯愕，由於身上沒有攜帶足夠的現金，經過仔細思考後，三位大人嘗試用ATM提款等方式，經過三小時的嘗試各種方法，最後才用大陸第三方支付的「支付寶」，轉帳給在台的租車公司，再由租車公司提領現金，依照罰單上的虛擬帳號，到台灣銀行繳交，才讓全家人順利入境。